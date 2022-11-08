ABD’de ameliyat olan Rachid Ghezzal 2 ay yok

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Beşiktaş‘ta sakat futbolcuların durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapılırken siyah beyazlılara en büyük şok Rachid Ghezzal’dan geldi. Cezayirli oyuncunun durumuyla ilgili olarak şu bilgilendirme yapıldı:

TEDAVi YETERLi OLMADI

“Alanya maçı sonrası yaşadığı ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması sonrası Ghezzal. F.Bahçe müsabakası ile dönmüştü. F.Bahçe maçı sonrası ağrılarının kısmen devam etmesi ve destekleyici tüm tedavi yöntemlerinin uygulanmasına rağmen mevcut durumunun sahada yeterli performansı göstermesini engellediğini ifade etmesi üzerine Ghezzal’a cerrahi tedavi uygulanması kararı alınmıştır.” Dün akşam ABD’de ameliyat edilen yıldız futbolcunun 2 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.

JOSEF-ROSiER KAPATTI

G.Saray derbisinden sakatlanan futbolculardan Josef de Souza’nın sağ dizinde eklem içi sıvı artışı tespit edilirken, Rosier’de ise sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı. Devreyi kapatan ve bu hafta Antalya karşısında görev yapamayacak 2 oyuncunun Dünya Kupası arasında iyileşmesi bekleniyor.