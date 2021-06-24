ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın rakibi ABD

İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen organizasyonda yapılan ilk tur maçları sonucunda lider ABD, ikinci Brezilya, üçüncü Japonya ve dördüncü Türkiye, Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında bu akşam ABD ile karşılaşacak. İşte, ABD-Türkiye voleybol maçı hakkında ayrıntılar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında bu akşam ABD ile karşılaşacak. İtalya'da düzenlenen turnuvanın yarı final müsabakası TSİ 20.30'da başlayacak.

İlk turda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanan "Filenin Sultanları" yarı finalde 15'te 14 yapan ABD ile mücadele edecek. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Kazanan ekip, finale yükselecek ve Brezilya-Japonya karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak. Kaybeden taraflar ise üçüncülük maçı yapacak.

A Milli Takım, FIVB Milletler Ligi'nin ilk turunda ABD ile oynadığı maçı 3-1 kaybetmişti.