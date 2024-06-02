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ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta Filenin Sultanları ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 13:11

Kadınlar Milletler Ligi’nde (VNL) heyecanı devam ediyor. Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Filenin Sultanları son karşılaşmasını Amerika ile yapacak. A Milli Kadın voleybol takımımız ABD karşısında galibiyet alarak Japonya, Brezilya, Polonya gibi takımları yakalamayı hedefliyor. Peki, ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Filenin Sultanları maçı canlı yayın bilgisi...

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Filenin Sultanları, Arlington’ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi’nin ikinci haftasında ABD ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, altıncı maçında Sırbistan’ı ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, rakip takımı, 3-1 mağlup etti ve ikinci haftada dördüncü galibiyetine imza attı. Diğer taraftan Filenin Sultanları maçı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ABD - Türkiye voleybol maçı canlı izle detayları...

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arlington'da oynanacak ABD - Türkiye voleybol maçı 2 Haziran Pazar günü TSİ 23.00'da başlayacak. ABD-Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

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MİLLETLER LİGİ 3. HAFTA FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

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