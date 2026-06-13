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ABD - Paraguay maçında tarihi VAR kararı! İlk kez uygulandı

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#2026 Dünya Kupası#ABD-Paraguay Maçı#Danny Makkelie
ABD - Paraguay maçında tarihi VAR kararı İlk kez uygulandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 08:22

ABD, 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında Paraguay'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken karşılaşmada yeni sarı kart kuralı ilk kez uygulandı.

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2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek adeta gövde gösterisi yaptı.

Karşılaşmaya ise tarihte ilk kez uygulanan VAR müdahalesi damgasını vurdu.

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Mücadelenin 50. dakikasında Paraguay oyuncusu Miguel Almiron, sağ kanattan gelişen atakta çizgi indi ve ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı. Faul düdüğünü çalan maçın Hollandalı hakemi Danny Makkelie, ABD'nin savunma oyuncusu Tim Ream'e de sarı kart gösterdi.

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VAR DEVREYE GİRDİ, SARI KART EL DEĞİŞTİRDİ

Paraguay serbest vuruşu kullandıktan sonra VAR devreye girdi. Monitöre koşan Makkelie pozisyonu izledikten sonra faulü ve ABD savunmacısı Tim Ream'e gösterdiği sarı kartı iptal belirtti, ardından müdahale olmaksızın kendisini yere bırakan Paraguaylı oyuncu Miguel Almiron'a 'hakemi aldatmaya yönelik' hareketi dolayısıyla sarı kart gösterdi.

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Bu uygulama, 'hatalı ilk sarı karta VAR müdahalesi'nin tarihteki ilk uygulaması olarak tarihe geçti.

İşte o tarihi anlar...

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#2026 Dünya Kupası#ABD-Paraguay Maçı#Danny Makkelie

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