ABD Milli Takımı'nın takip ettiği genç Türk futbolcu: Enbiya Bolur

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Kafkaslardan Türkiye'ye, oradan da ABD'ye göç eden Hamza ve Nursel Bolur çiftinin iki çocuğundan biri olan Enbiya, 4 yaşında başladığı futboldaki başarısıyla adından söz ettiriyor ve parlak bir gelecek vadediyor.



Baba Hamza Bolur, 10 yıldır oğluna bazen koçluk bazen de takım arkadaşlığı yapıyor.



Bolur, New York'un Amerikan profesyonel ligindeki NYC-FC futbol kulübüne altyapı hizmeti veren World Class akademisine girmeyi başardı.



- Amerikan Milli Futbol Takımı'nın takibinde



Enbiya'nın antrenörü Elburus Tanbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de futbol Avrupa ülkelerindeki seviyeyi henüz yakalamamış olsa da hızla gelişen bir spor dalı olduğunu belirtti.



Bolur'un 4 yaşından beri yanında yetiştiğini, ilk günlerden itibaren futboldaki yeteneklerini fark ettirdiğini aktaran Tanbi, "Enbiya enerjisi ve azmiyle, akademimizde ve kendi yaş grubunda ABD'de en iyi oyunculardan biri haline geldi. ABD Futbol Federasyonu kendisini buradaki eğitim merkezine davet etti. ABD Milli Futbol Takımı tarafından da takibe alındı. Onun milli takım için bu bölgedeki en iyi adaylardan biri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.