ABD Milli Takımı'nın takip ettiği genç Türk futbolcu: Enbiya Bolur

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kolombiya Cali Kartelinden Türkiye’ye uyuşturucu rotasıKolombiya Cali Karteli'nden Türkiye’ye uyuşturucu rotası#Uyuşturucu Operasyonu
Ne yaptın Ozan Premier Lige damga vuran slalom...Ne yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...#Ozan Kabak
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Koronavirüs rehberinde güncelleme İki grubun karantina süreleri kısaltıldıKoronavirüs rehberinde güncelleme! İki grubun karantina süreleri kısaltıldı#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Harekette bereket vardırCumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: 'Harekette bereket vardır'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Üstünden 12 yıl geçti 157 milyon işlem yapıldıÜstünden 12 yıl geçti! 157 milyon işlem yapıldı#Numara Taşıma
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
Gezegen sanmışlardı... Gerçek ortaya çıktı: Dünyaya yaklaşıyorGezegen sanmışlardı... Gerçek ortaya çıktı: Dünya'ya yaklaşıyor!#Uzay
Dev şirkette istifa depremi Başkan koltuğu bıraktı...Dev şirkette istifa depremi! Başkan koltuğu bıraktı...#Mitsubishi
Sergen Yalçın için ceza tehlikesi 4. hakem veya temsilci küfür duyduysa...Sergen Yalçın için ceza tehlikesi! 4. hakem veya temsilci küfür duyduysa...#Sergen Yalçın
İlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyorİlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyor!#Astroloji
Kadıköyde korkulu anlar Neye uğradığını şaşırdılarKadıköy'de korkulu anlar! Neye uğradığını şaşırdılar#Kadıköy
Bu ara bana hiç yakışıklısın diyen yokBu ara bana hiç 'yakışıklısın' diyen yok!#Enis Arıkan
Okulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkatOkulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkat!#Çocuk Sağlığı
Hey Ricky Martin sana ne olduHey Ricky Martin sana ne oldu?#Ricky Martin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

ABD Milli Takımı'nın takip ettiği genç Türk futbolcu: Enbiya Bolur

#Amerikan Milli Futbol Takımı#Enbiya Bolur#Futbol
ABD Milli Takımının takip ettiği genç Türk futbolcu: Enbiya Bolur

ABD'nin New Jersey eyaletinde doğan Türk öğrenci Enbiya Bolur, okuldaki başarısının yanı sıra futbol kariyeri ve kültürel faaliyetlerdeki çalışkanlığıyla yurt dışında yetişen Türk çocuklarına örnek oluyor.

Haberin Devamı

Kafkaslardan Türkiye'ye, oradan da ABD'ye göç eden Hamza ve Nursel Bolur çiftinin iki çocuğundan biri olan Enbiya, 4 yaşında başladığı futboldaki başarısıyla adından söz ettiriyor ve parlak bir gelecek vadediyor.

Baba Hamza Bolur, 10 yıldır oğluna bazen koçluk bazen de takım arkadaşlığı yapıyor.

Bolur, New York'un Amerikan profesyonel ligindeki NYC-FC futbol kulübüne altyapı hizmeti veren World Class akademisine girmeyi başardı.

- Amerikan Milli Futbol Takımı'nın takibinde

Enbiya'nın antrenörü Elburus Tanbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de futbol Avrupa ülkelerindeki seviyeyi henüz yakalamamış olsa da hızla gelişen bir spor dalı olduğunu belirtti.

Bolur'un 4 yaşından beri yanında yetiştiğini, ilk günlerden itibaren futboldaki yeteneklerini fark ettirdiğini aktaran Tanbi, "Enbiya enerjisi ve azmiyle, akademimizde ve kendi yaş grubunda ABD'de en iyi oyunculardan biri haline geldi. ABD Futbol Federasyonu kendisini buradaki eğitim merkezine davet etti. ABD Milli Futbol Takımı tarafından da takibe alındı. Onun milli takım için bu bölgedeki en iyi adaylardan biri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Milli Takımının takip ettiği genç Türk futbolcu: Enbiya Bolur



- "Hedefim Türk Mili Takımı formasını terletmek"

Bolur da babasının memleketinin takımı Eskişehirspor'un Süper Lig'de top koşturduğu dönemde genç takımı için kendisine sunduğu teklifi reddetmek zorunda kaldığını belirterek, futbolun kendisi için bir "tutku" olduğunu, ABD'de başarılı bir Türk kökenli futbolcu olarak tanınmak istediğini söyledi.

Asıl hedefinin bir gün Türkiye'de A Milli Futbol Takımı'na girmek olduğunu anlatan Bolur, "İlerdeki hedefim Türk Milli Takımı'nın formasını terletmek ve o gururu yaşamak." diye konuştu.

Baba Bolur da oğlunun bu ideali için Türk vatandaşı olmak istediğini ve New Jersey Paterson doğumlu Enbiya'nın yakın zaman önce New York'taki Türk Başkonsolosluğuna yaptıkları başvuru sonucu Türk pasaportunu da aldığını kaydetti.

Haftada 3 gün oğlunu halı sahalara getirip götürdüğünü ve onun başarısı için her türlü imkanı sağlamaya çalıştığını anlatan Bolur, oğlunun Alman Stuttgart takımının altyapı seçmelerine çağrıldığını, birkaç ay sonra Almanya'ya gidip söz konusu takımın kampına katılacaklarını ifade etti.

- Eğitim ve kültürel alanda da futboldaki kadar iddialı

ABD'deki Türk toplumunun birçoğu gibi emekçi bir ailenin ilk çocuğu olan Bolur, dersleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarılarıyla da örnek bir genç.
Maarif Vakfının ABD'deki eğitim kurumu Maarif USA'nın New Jersey'deki okulunda lise 1 öğrencisi olan Bolur, derslerindeki üstün başarısından dolayı her sene onur listesine girmeye hak kazanıyor.

Okulunun kültürel faaliyetlerinde de kendini ispat eden Bolur, üyesi olduğu Karaçay Türklerinin folklorik ürünü Kafkas halk dansları alanında da profesyonel olarak yıl içinde birçok gösteride yer alıyor.

Bolur'un bir maçta attığı gol sonrası sevincini Kafkas dansı figürleriyle sergilemesi sosyal medyada aşırı ilgi görünce bir İspanyol televizyon kanalına da haber olmuş.

- Çalışkanlığı ve çok yönlülüğüyle Türk çocuklarına örnek oluyor

Bolur, Paterson kentinde babasının başkanlığını yaptığı Karaçay toplumuna hizmet eden cami derneğinde de manevi hizmetlere yardım ediyor.

Paterson Ulu Cami'de hafta sonları dini eğitimine de devam eden Bolur, genç yaşına rağmen zaman zaman müezzinlik yapıyor, hutbe okuyor, cuma namazı dahi kıldırıyor.

Yurt dışında yetişen birçok Türk gencinin aksine düzgün Türkçesi, sosyal etkinliklerdeki hitabet yeteneği ve düzgün kuran tilaveti başta olmak üzere milli ve manevi konulardaki hassasiyetiyle göz dolduran Enbiya, ABD'deki Türk çocukları için bir rol model olma yolunda ilerliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amerikan Milli Futbol Takımı#Enbiya Bolur#Futbol