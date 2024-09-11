×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

ABD Milli Takımı'nda Mauricio Pochettino dönemi! İmzalar atıldı...

Güncelleme Tarihi:

#Mauricio Pochettino#ABD Milli Takımı#Futbol
ABD Milli Takımında Mauricio Pochettino dönemi İmzalar atıldı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 10:13

ABD Futbol Federasyonu, erkek milli futbol takımı teknik direktörlüğüne Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino'yu getirdiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

ABD Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mauricio Pochettino'nun erkek futbol takımı teknik direktörlük görevine getirildiği duyuruldu.

Pochettino böylece kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev alacak.

52 yaşındaki teknik adam, daha önce Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain ve Chelsea'yi çalıştırdı.

Mauricio Pochettino, teknik direktörlük kariyerinde Paris Saint-Germain ile Ligue 1'de şampiyonluk yaşarken aynı zamanda Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mauricio Pochettino#ABD Milli Takımı#Futbol

BAKMADAN GEÇME!