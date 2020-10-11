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GeriFutbol ABD Milli Takım hocasından Beşiktaş'a Tyler Boyd tepkisi!
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Haber Giriş: 11.10.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

ABD Milli Takım hocasından Beşiktaş'a Tyler Boyd tepkisi!

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ABD Milli Takım hocasından Beşiktaş'a Tyler Boyd tepkisi!
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Boyd için ABD'de milli takımından hocası Gregg Berhalter, "Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra böyle bir şey olması iyi durum değil" dedi.

Beşiktaş'ta istenilen performansı bir türlü gösteremeyen ve kadro dışı kalmasına karar verilen Tyler Boyd hakkında ABD Milli Takım hocası açıklamalarda bulundu.

Oyuncusunun bu kararı geç öğrenmesinden dolayı büyük bir zorluk çektiğini belirten Berhalter, "Beşiktaş'ın bu kararından pek memnun değilim. Boyd ile de konuştum. Bir oyuncunun Avrupa'daki transfer dönemi kapandıktan sonra böyle bir kararı öğrenmesi pek iyi bir durum değil" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıkan ve 3 gol, 1 asistle oynayan Boyd, bu sezon ise siyah-beyazlı forma altında 6 resmi maçta 1 asist kaydetti.

 

ABD Milli Takım hocasından Beşiktaşa Tyler Boyd tepkisi

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