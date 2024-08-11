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ABD Kadın Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu!

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#Paris 2024#Olimpiyat Oyunları#ABD Kadın Basketbol Takımı
ABD Kadın Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 19:06

Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar basketbol branşında ABD, ev sahibi Fransa'yı 67-66 yenerek altın madalya kazandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da basketbol branşı kadınlarda altın madalya mücadelesi yapıldı.

ABD Kadın Basketbol Takımı, ilk çeyreği 15-9 önde tamamlarken devre 25-25 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 45-43 önde tamamlayan ABD, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 67-66 kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu.

ABD, erkeklerin ardından kadınlarda da basketbolda altın madalya almayı başardı.

Oyunları, basketbol branşı kadınlarda Avustralya üçüncü, Belçika dördüncü tamamladı.

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#Paris 2024#Olimpiyat Oyunları#ABD Kadın Basketbol Takımı

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