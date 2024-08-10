ABD - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Paris Olimpiyatları 2024 final ABD İtalya voleybol maçı canlı izle

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İtalya, Brezilya’yı mağlup ederek finale çıkan ABD ile altın madalya mücadelesi verecek. ABD A Grubu’nda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. Amerika önce Polonya’yı ardından ise Brezilya’yı mağlup ederek finale yükseldi. İtalya ise olimpiyat müsabakalarında 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak finale yükseldi. Peki, ABD İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Paris 2024 Olimpiyatları voleybol final ABD İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? ABD İtalya voleybol maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

ABD - İTALYA OLİMPİYAT FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD - İtalya olimpiyatlarda altın madalya için kozlarını paylaşacak. ABD ve İtalya final maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te başlayacak. Final müsabakasının TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.