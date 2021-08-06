ABD Fransa basketbol maçı ne zaman? Olimpiyat Oyunları erkekler basketbol final tarihi belli oldu!

Olimpiyat Oyunlarında erkek basketbolunda finalistlerin belli olması ile maçın tarihi merak konusu oldu. Son olarak Sydney 2000'de final oynayan Fransa 21 yıl sonra adını finale yazdırma başarısı gösterdi. İşte, ABD Fransa basketbol maçı hakkında son bilgiler...

Fransa final mücadelesinde Tokyo 2020'de grupta 83-76 mağlup ettiği ABD ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki final karşılaşması 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Slovenya ise aynı gün Avustralya ile bronz madalya mücadelesine çıkacak.