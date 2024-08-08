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ABD Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 Olimpiyatları voleybol yarı final maçı!

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#ABD Brezilya Voleybol Maçı#Paris 2024 Olimpiyatları#Voleybol
ABD Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Paris 2024 Olimpiyatları voleybol yarı final maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 10:10

ABD-Brezilya yarı final voleybol maçı canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor. Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarı finale çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finalde İtalya'yı yenerek finale yükselmesi durumunda rakibi Brezilya-ABD eşleşmesinin galibi olacak. Bu sebeple ABD-Brezilya voleybol maçı canlı yayın saati merak ediliyor. Peki ABD Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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ABD Brezilya olimpiyat voleybol yarı final maçı canlı yayın bilgisi... Filenin Sultanları, Paris 2024 voleybol yarı finalde İtalya ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı rakibini yenmesi ve finale yükselmesi durumunda ABD Brezilya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. İşte ABD Brezilya olimpiyat voleybol maçı canlı yayın bilgisi...

PARİS OLİMPİYAT 2024 VOLEYBOL YARI FİNAL || ABD BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Olimpiyatları voleybol kategorisinde yarı final mücadeleleri bugün 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

ABD-Brezilya yarı final voleybol maçı bugün saat 17.00'de başlayacak.

Bu heyecanlı karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#ABD Brezilya Voleybol Maçı#Paris 2024 Olimpiyatları#Voleybol

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