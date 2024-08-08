ABD Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 Olimpiyatları voleybol yarı final maçı!

Haberin Devamı

ABD Brezilya olimpiyat voleybol yarı final maçı canlı yayın bilgisi... Filenin Sultanları, Paris 2024 voleybol yarı finalde İtalya ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı rakibini yenmesi ve finale yükselmesi durumunda ABD Brezilya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. İşte ABD Brezilya olimpiyat voleybol maçı canlı yayın bilgisi...

PARİS OLİMPİYAT 2024 VOLEYBOL YARI FİNAL || ABD BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Olimpiyatları voleybol kategorisinde yarı final mücadeleleri bugün 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

ABD-Brezilya yarı final voleybol maçı bugün saat 17.00'de başlayacak.

Bu heyecanlı karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.