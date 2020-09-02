MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriTenis ABD Açık'ta Kerber ve Martic üçüncü tura yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Tenis
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 20:31 | Son Güncelleme:

ABD Açık'ta Kerber ve Martic üçüncü tura yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD Açık'ta Kerber ve Martic üçüncü tura yükseldi
Abone Olgoogle-news

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 8 numaralı seribaşı Petra Martic ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber üçüncü tura kaldı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının üçüncü gününde 2016 yılının şampiyonu Alman Kerber, vatandaşı Anna-Lena Friedsam ile karşılaştı.

Bir saat 40 dakikada tamamlanan karşılaşmada Friedsam'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Kerber, üçüncü tura yükseldi.

Günün öne çıkan diğer maçında Hırvat Petra Martic, Ukraynalı Kateryna Bondarenko'yu bir saat 22 dakika sonunda 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

Öte yandan Belaruslu tenisçi Aliaksandra Sasnovich, ikinci turda 12 numaralı seribaşı Marketa Vondrousova'yı 2-0'lık skorla saf dışı bıraktı. Sasnovich, Çek rakibini bir saat 5 dakika süren mücadelede 6-1 ve 6-2'lik setlerle geçerek adını üçüncü tura yazdırdı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle