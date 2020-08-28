ABD Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

ABD Açık kariyerinde 3 şampiyonluğu bulunan erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ilk turda Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile maça çıkacak. Turnuvaya özel davetiye ile katılacak Büyük Britanyalı Andy Murray ise ilk turda Japon Yoshihito Nishioka'yla maça çıkacak.







Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'nın ilk turdaki rakibi Ukraynalı Anhelina Kalinina olacak. Kariyerindeki 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen ABD'li Serena Williams, vatandaşı Kristie Ahn ile korta çıkacak. 2018 yılında turnuvada şampiyonluğa ulaşan Japon Naomi Osaka ise vatandaşı Misaki Doi ile karşılaşacak. ABD'li 16 yaşındaki tenisçi Coco Gauff ise 31 numaralı seribaşı Letonyalı Anastasija Sevastova ile eşleşti.



1 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ABD Açık'a kadın tenisçilerden Ashleigh Barty, Simona Halep, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Kiki Bertens, Belinda Bencic ve Jelena Ostapenko, erkeklerde ise dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, Avustralyalı Nick Kyrgios ve Japon Kei Nishikori yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle katılmayacağını önceden duyurmuştu.

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