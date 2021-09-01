ABD Açık'ta 5 isim ikinci tura yükseldi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının ikinci gün sabah seansında tek kadınlar dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, klasmanda 101. sırada yer alan Rus Vera Zvonareva ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 28 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Barty, tur atlayan taraf oldu.

4 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, ABD'li Catherine McNally'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tur biletini aldı.

Son olimpiyat şampiyonu İsviçreli Belinda Bencic, Hollandalı Arantxa Rus'u 6-4'lük setlerle geçti.



Zverev zorlanmadı



Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı ve son olimpiyat şampiyonu Alman Alexander Zverev, ABD'li Sam Querrey'yi 6-4, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

6 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, Fransız Jeremy Chardy'yi 7-6, 7-6 ve 6-3, 7 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov da Arjantinli Federico Delbonis'i 6-2, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.

10 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ise Belaruslu Egor Gerasimov'u 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.