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ABB FOMGET'ten 19-0'lık galibiyet! Çekmeköy Bilgidoğa...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Çekmeköy#ABB
ABB FOMGETten 19-0lık galibiyet Çekmeköy Bilgidoğa...
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 18:27

Kadınlar Futbol Ligi'nde Fomget Gençlik, Çekmeköy'ü 19-0 mağlup etti.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 19-0 yendi.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 10-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da 9 gol bulan ABB FOMGET, sahadan 19-0 gibi çarpıcı bir skorla galip ayrıldı.

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Maçta ev sahibinin 8 golünü Karadağlı oyuncu Armisa Kuc attı. Diğer golleri Sladjana Bulatovic (2), Oriane Altuve (2), Rafa Sudre, Olha Ovdiychuk, Milica Mijatovic, Sini Laaksonen, Abigail Kim, Başak İçinözbebek ve Gülbin Hız kaydetti.

Çekmeköy Bilgidoğa, bu sezon oynadığı 21 maçta 147 gol yerken, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne de 13-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe Petrol Ofisi ile şampiyonluk yarışı veren ABB FOMGET, aldığı bu galibiyetle puanını 58'e yükseltti ve haftayı 2. sırada tamamladı. Son 4 haftaya girilirken lider Fenerbahçe'nin de 58 puanı bulunuyor.

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#Süper Lig#Çekmeköy#ABB

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