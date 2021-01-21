Aaron Salem Boupendza kimdir? Performansı ile ara transfer döneminin gözbebeği oldu!

Tam adı Aaron Salem Boupendza olan Gabonlu oyuncu, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda kentinde dünyaya geldi. Futbola kendi ülkesinin takımı olan CF Mounana'da başlayan Aaron Salem Boupendza, 2016 yılında Bordeaux takımının alt yapısına alındı. Pau FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında kiralık oynadıktan sonra takımına geri döndü. 2020 Ağustos ayında sözleşmesi fesh edilen Boupendza, Hatayspor ile anlaşarak takıma katıldı.

İlk etapta yedek olarak maçlara başlayan Gabonlu oyuncu, attığı gollerle kısa sürede teknik heyeti etkilemeyi başardı. Ocak ayına kadar 17 maça çıkan Boupendza, 13 gol atarak ligin gol krallığı tablosunun zirvesine yerleşti.

Santrafor mevkisinde forma giyen 1,80 boyundaki Boupendza, sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Sol ayağına hakim olan oyuncu, stili ile Adriano'ya benzetiliyor.