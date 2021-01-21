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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Aaron Ramsey bombası! Kiralık olarak...

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Ara transferde forvet hamlesine ek olarak orta saha bölgesi için de harekete geçen Beşiktaş’ın gizli planı ortaya çıktı. Kartal, Adem Ljajic’i elden çıkarabilirse Juventus’lu Aaron Ramsey’i kiralamak için girişimlere başlayacak.

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir mesai içerisinde...

İlk etapta forvet hamlesi için girişimlerini sürdüren yönetim, stoper takviyesinden vazgeçip 8 numara hattına yoğunlaştı. Montero’nun Galatasaray derbisindeki etkili performansı sonrası mevcut savunmayla sezonu tamamlamaya karar veren Kara Kartal’ın yeni planı ortaya çıktı.

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Aaron Ramsey bombası Kiralık olarak...

Teknik ekibin gönderilmesi talimatını verdiği Adem Ljajic’i elinden çıkarmak için gelecek hafta oyuncunun menaceriyle görüşme gerçekleştirecek olan idareciler, 3.2 milyon Euro maaşı bulunan Sırp futbolcuyla yollarını ayırırsa Juventus’lu Aaron Ramsey’i kiralamak için harekete geçecek.

İkna turları başlıyor

Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna olumlu geri dönüş yapan yönetim, Adem Ljajic’i gönderip kadrosunda bütçe açabilirse Ramsey için imkanları zorlayacak. Ancak eğer Ljajic ayrılık için ikna edilemezse Beşiktaş, forvet takviyesiyle birlikte transfere noktayı koyacak. (Fanatik)

Aaron Ramsey bombası Kiralık olarak...

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