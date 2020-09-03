Aaron Lennon transferi gündem oldu! İngiltere, Kayserispor'u konuşuyor!

Hes Kablo Kayserispor yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 33 yaşındaki İngizli futbolcu Aaron Lennon, sosyal paylaşım sitelerinden Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı’nın kendi hesabından duyurduğu ve İHA’nın binlerce abonesine servis ettiği transfer haberi, sosyal medya da gündem oldu.

İNGİLTERE'NİN KONUŞTUĞU TRANSFER

Özellikle İngiliz basını, Lennon'ın Kayserispor'a gitmesine şaşırırken sosyal medyada da İngiliz taraftarlar, Lennon'un Süper Lig'e gitmesine kayıtsız kalamadı.

Hem Türkiye basınında hem de Avrupa basında geniş yer bulan Aaron Lennon yeni sezonda Hes Kablo Kayserispor forması giyecek.

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