Aaron Lennon: "Galatasaray bizi cezalandırdı"

Büyük takımların hatayı cezalandıracağını belirten Aaron Lennon, "G.Saray büyük bir takım. Böyle bir takıma nasıl oynamamız gerektiğini biliyorduk. Büyük takımlar hataları cezalandırır, onlar da bizi cezalandırdı. Beraberliği sağlamak için arkada açıklar verdik ve fark açıldı. G.Saray büyük bir takım ve böyle sonuçlar olabiliyor." dedi.

"Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımlarından"

Dimitrios Kolovetsios ise "Galatasaray'ın önde basacağını biliyorduk. Çünkü kazanmak zorundalardı. Maça da buna göre hazırlandık. Maçın kırılma anı Pedro Henrique'nin ilk yarıda kaçırdığı pozisyondu. Gol olsa işler farklı olabilirdi ama olmadı. Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ve kazanmak zorunda oldukları bir maçtı. Diğer rakiplerimize göre bizi daha fazla zorlamış olabilirler." diye konuştu.

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