Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Süper Lig'de gol krallığı yarışında attığı 18 golle zirvede bulunan ve birçok kulübün transfer listesine giren Aaron Boupendza, geleceği hakkında TRT Spor'a konuştu.

"İYİ BİR SÜREÇ İÇİNDEYDİK ANCAK OLMADI"

Rus kulübü Krasnodar ile yaşanan transfer sürecinden bahseden golcü oyuncu, "Krasnodar ile iyi bir süreç içindeydik ancak olmadı. Demek ki olmaması gerekiyordu. Benim en büyük amacım burada sezonu en iyi şekilde bitirebilmek. Bunun için çalışıyorum. Sezon tamamlandıktan sonra Krasnodar ya da başka bir kulüple transfer gündemim olabilir ancak önceliğim, Atakaş Hatayspor'da sezonu en iyi şekilde tamamlamak." diye konuştu.

"BÜYÜK KULÜPLERİN İSTEMESİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olmasıyla ilgili de konuşan Boupendza, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin beni istemesi onur verici bir şey ama benim önceliğim takımın başarısı. Çünkü burada kontratım hala devam ediyor. Kontrat devam ederken işimin dışında başka bir şeyle meşgul olmak istemiyorum" dedi.

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