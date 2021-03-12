Aaron Boupendza transferi için Fenerbahçe cevabı! Rusya olmayınca...

Bu sezon attığı 18 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede olan Aaron Boupendza'nın önümüzdeki sezon hangi takıma transfer olacağı şimdiden büyük merak konusu. Devre arası transfer döneminde Hatayspor ile Krasnodar, Boupendza için 8 milyon euro bonservis ücreti karşılığında el sıkışmış fakat Gabonlu forvet, Rusya'ya gitmek istemediği için bu transfer gerçekleşmemişti.

Aaron Boupendza ile Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği belirtiliyordu. Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir şekilde doğrulamıştı.

''FENERBAHÇE AÇIK AÇIK İSTİYOR''

Vardı, ''Açıkçası oyuncumuzun Türkiye’de kalıp, Türkiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe’nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum Hatayspor’da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye’den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı.'' sözlerini kullanmıştı.

27 Mart tarihinde Hatayspor, yeni stadının açılış maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni stadın açılış maçı için Hatay'a gidecek Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Hatayspor yönetimiyle masaya oturup Boupendza transferi için görüşeceği kaydediliyordu.

Hatayspor'dan Boupendza için bir Fenerbahçe açıklaması daha geldi. Radyospor'a konuşan Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali hakkında konuştu.

''HERKES 10 VERİRKEN FENERBAHÇE 12...''

Lütfü Savaş, ''Fenerbahçe ile Hatayspor arasında Boupendza ile ilgili bir anlaşma yok. Temenniler var. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir. Anlaşma konusu konuşulmadı. Fenerbahçe kongre üyesiyim. Boupendza konusunda Fenerbahçe'den destek bekliyorum. Herkes 10 verirken, Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır. Bonkör olacaktır. Stat 26 ya da 27 Mart’ta açılacak. Fenerbahçe ile iyi ilişkilerimiz var. Hatay'a geldiklerinde konuşmuştuk. Açılışa geleceklerini söylediler. Bu nedenle Fenerbahçe'yi tercih ettik.'' sözlerini kullandı.

BOUPENDZA'DAN TRANSFER İTİRAFI

Rusya'ya gitmeyi reddeddikten sonra Türkiye'de kalan Boupendza, Türkiye'de kendisiyle ilgilenen kulüpler hakkında ''Benim için Türkiye'deki büyük kulüplerle ismimin geçmesi bir onur ancak benim için önemli olan, takımımın başarısının devam etmesi. Takımımda ne iş yaptığım önemli. Atakaş Hatayspor'da kontratım devam ediyor. Bu süreçte de işim dışında başka bir şeyler meşgul olmak istemiyorum. Bundan sonra zaman neyi gösterir, yaşayıp göreceğiz. Süper Lig, en iyi liglerden biri. Burada oynamak çok güzel. Gelecekte Türkiye'de devam eder miyiz bilinmez. Futbolda her şey çok çabuk değişiyor ancak önemli olan buradaki görevimi tamamlamak. Sonrasını hep birlikte göreceğiz.'' demişti.

UKRAYNA İÇİN ÜCRET FAZLA GELDİ

Bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıkıp 18 gol kaydeden Boupendza, sezon başı sadece 300 bin euro bonservis ücreti karşılığında Hatayspor'a transfer olmuştu. Gabonlu forvet ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in de ilgisi bulunuyordu ancak Dinamo Kiev, Hatayspor'un istediği ücreti yüksek bulduğu için transferden uzaklaşmıştı.

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