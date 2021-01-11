Aaron Boupendza, Süper Lig'i salladı! Şok eden gerçek...

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un sezon başında Bordeaux takımından transfer ettiği Gabonlu forvet Aaron Boupendza, zirve sezonunu yaşıyor.

Hatayspor'un Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol birden atan Boupendza, toplam gol sayısını da 12'ye çıkarttı ve gol krallığında zirveye yerleşti.

DEĞERİNİ 4.5 KAT ARTTIRDI

Hatayspor'a transfer olduğunda bonservis değeri 100 bin euro olan Aaron Boupendza, attığı gollerle kısa zaman içinde değerini 450 bin euroya çıkarttı.

Sezon başında Hatayspor'a bedelsiz transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, performansı ile sosyal medyada da gündem olurken Boupendza hakkında ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

İKİ SEZONDUR GOLÜ YOKTU!

Fransa'nın Bordeaux takımında forma şansı bulamayan Boupendza, son iki sezondur başka takımlara kiralanıyordu. Gabonlu futbolcu, son iki sezonu Fransa 2. Lig takımı Tours ve Portekiz 2. Lig ekibi Feirense de geçirmişti. Aaron Boupendza, kiralık olarak oynadığı takımlarda toplam 2 yıl geçirirken bu takımlarda lig maçlarında hiç gol atamamıştı.

KYLIAN MBAPPE SEVİNCİ

İki sezondur gol atamayan forvet, bu sene ise Hatayspor formasıyla adeta yeniden doğdu. Oyun stili ve attığı gollerle Kylian Mbappe'ye benzetilen Aaron Boupendza, Beşiktaş'a attığı ikinci golden sonra da kameralar karşısına geçip Mbappe'nin sevincini yapmıştı. Golcü futbolcu, ayrıca Arsenal'in Fransız forveti Alexandre Lacazette'e de benzetildi.

HATAYSPOR'DAN BOUPENDZA AÇIKLAMASI

Hatayaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise Beşiktaş maçının ardından formda golcüsü hakkında "Boupendza'nın son haftalardaki golleri haklı olarak herkes tarafından gündeme getiriliyor. Benim için bütün oyuncular önemli. Biz takım olarak bu savunma çalışmasını yapmasak goller de ön planda olmaz. Kendisini sürekli geliştirmek için çalışıyor. Umarım bize daha fazla faydalı olacak." sözlerini kullanmıştı.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...