Gabon Milli Takımı'nda yıldız futbolcu Aumebeyang ile forma giren Aaron Boupendza, Spor Toto Süper Lig'de performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Krasnodar ile anlaşma masasına oturan Boupendza için yerli ve yabancı pek çok kulüp kapıda bekliyor. Peki, Aaron Boupendza kimdir nereli kaç yaşında? İşte, oynadığı takımlar ve kariyeri

AARON BOUPENDZA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Aaron Salem Boupendza olan Gabonlu oyuncu, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda kentinde dünyaya geldi.

AARON BOUPENDZA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola kendi ülkesinin takımı olan CF Mounana'da başlayan Aaron Salem Boupendza, 2016 yılında Bordeaux takımının alt yapısına alındı. Pau FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında kiralık oynadıktan sonra takımına geri döndü. 2020 Ağustos ayında sözleşmesi fesh edilen Boupendza, Hatayspor ile anlaşarak takıma katıldı.

İlk etapta yedek olarak maçlara başlayan Gabonlu oyuncu, attığı gollerle kısa sürede teknik heyeti etkilemeyi başardı. Şubat ayına kadar 23 maça çıkan Boupendza, 18 gol atarak ligin gol krallığı tablosunun zirvesine yerleşti.

AARON BOUPENDZA MEVKİSİ, HANGİ AYAK VE BOYU KAÇ?

Santrafor mevkisinde forma giyen 1,80 boyundaki Boupendza, sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Sol ayağına hakim olan oyuncu, stili ile Lacazette ve Adriano'ya benzetiliyor.