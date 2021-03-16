Aaron Boupendza için Fenerbahçe konuşulurken İngilizler transfer bombasını patlattı! Tam 7 takım...

Spor Arena Dış Haber | Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza için birçok takım transfer yarışında. Devre arası transfer döneminde Rus ekibi Krasnodar'dan teklif alan Gabonlu forvet, Rusya'ya gitmek istemeyip Hatayspor'da kalmıştı.

İngiliz basını ise adı Fenerbahçe ile de anılan Aaron Boupendza'nın tam 7 İngiliz takımı tarafından istendiğini belirtti.

Haberde Premier Lig takımları Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, Newcastle ve West Ham'ın Boupendza'nın peşinde olduğu kaydedildi.

AUBAMEYANG TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Ancak İngiltere'de Boupendza'yı takımlarında görmek isteyen ekipler sadece bu 7 takım değil. Arsenal'in dünyaca ünlü futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'yı Arsenal'de görmek istediği belirtildi. Arsenal'in Gabonlu yıldızı Aubameyang'ın milli takımdan arkadaşı Boupendza ile aynı takımda oynamak istediği ve 24 yaşındaki futbolcuyu Arsenal yönetimine önerdiği iddia edildi.

İSKOÇYA'NIN İKİ DEV TAKIMI DA İSTİYOR

Bopuendza ile Aubameyang, Gabon'da 15 maçta birlikte forma giymişlerdi. Bopuendza'nın Gabon adına 3 golü bulunuyor. İskoçya'dan ise Rangers ve Celtic takımlarının Boupendza ile oldukça yakından ilgilendiği aktarıldı.

Hatayspor'un Bopuendza için 10 milyon euro talep ettiği bilgisini hatırlatan İngiliz basını, Gabonlu forvetin yeni durağının İngiltere olmasının şaşırtıcı olmayacağını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıkıp 18 gol kaydeden ve Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde olan Aaron Boupendza, Krasnodar'a transferi gerçekleşmeyince Fenerbahçe ile ismi anılıyordu.

Ancak muhabirimiz Süleyman Arat'ın görüşünü aldığı Fenerbahçeli bir yetkili “Buopendza ligimize renk katan önemli bir golcü. Ancak biz Fenerbahçe olarak bu oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. Ayrıca telaffuz edilen 8-10 milyon Euro gibi bir rakamları hiçbir futbolcuya vermeyi düşünmeyen bir yapımız var. Bu nedenle milli arada oynanacak stat açılış maçının futbolcu transferiyle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Hatay’a iki kulüp arasındaki iyi ilişkilerin ve dostluğun pekişmesinden başka bir gidiş amacımız yok” sözlerini kullanmıştı.

HATAYSPOR DUYURMUŞTU

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin ilgisini net bir şekilde doğrulamış ve ''Açıkçası oyuncumuzun Türkiye’de kalıp, Türkiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe’nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum Hatayspor’da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye’den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı.'' şeklinde konuşmuştu.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, ''Fenerbahçe ile Hatayspor arasında Boupendza ile ilgili bir anlaşma yok. Temenniler var. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir. Anlaşma konusu konuşulmadı. Fenerbahçe kongre üyesiyim. Boupendza konusunda Fenerbahçe'den destek bekliyorum. Herkes 10 verirken, Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır. Bonkör olacaktır.'' demişti.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...