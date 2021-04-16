Aaron Boupendza gol orucunda, takım arkadaşı ensesinde...

Spor Arena - Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan, gösterdiği performansla yerli ve yabancı kulüplerin dikkatini çeken Aaron Boupendza'nın son maçlardaki suskunluğu dikkat çekiyor.

Son 7 maçta yalnızca bir gol atabilen Gabonlu forvet, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada ise skora etki edemedi. 28 maçta 18 gol kaydeden Boupendza en son 21 Şubat'ta BB Erzurumspor deplasmanında 4-1 kazanılan karşılaşmada fileleri sarstı. 24 yaşındaki oyuncu ligde henüz asist yapamadı.

Sezon başında geldiği Hatayspor'da çıktığı ilk 7 maçta 1 gol atabilen Boupendza, sonradan çıktığı 14 maçta 16 gol atmış ve yıldızını parlatmıştı.



MAME DIOUF TAKİPTE

Boupendza'nın durduğu haftalarda ise Hatayspor'u Mame Diouf golleriyle sırtlıyor. Son 8 haftada 8 gol atan Diouf, toplamda 15 gole ulaşarak gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunan Aboubakar'ı yakaladı.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Hatayspor'da Aaron Boupendza suskunluğunu bozmak istiyor. MKE Ankaragücü maçında sarı kart cezası nedeniyle görev almayan golcü oyuncu, Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçlarını boş geçmiş; milli takımda corona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Hatayspor'un Galatasaray'ı 3-0 yendiği karşılaşmada da görev alamamıştı.

GABON'DAN TRANSFER İDDİASI

Gabon basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın gelecek sezon Radamel Falcao yerine Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak istediği ve transfer listesinin ilk sırasında golcü futbolcunun bulunduğu belirtildi.

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'BÖYLE OLACAĞINI KİM TAHMİN EDERDİ?'

Boupendza için Gabon Media Time'da çıkan değerlendirmede ''Onun böyle bir futbolcu olacağına kim ihtimal verebilirdi? Gabon'un yaramaz çocuğu olarak çıktı, performansından daha çok disiplinsiz hareketleri ile gündem oldu. Ama şimdi kendisini sorgulamış ve kafasını sadece futbola veren bir Boupendza izliyoruz. Sonuç ne mi oldu? Büyük takımlar artık onun peşinde, onun için savaş veriyorlar.'' sözleri kullanıldı.

'ÖNCE ARSENAL, ŞİMDİ GALATASARAY...'

Haberde ayrıca ''Boupendza, Galatasaray'ın tüm forvetlerinden daha fazla gol atmış durumda. Avrupa'nın en golcüleri arasında yer alıyor. Bir zamanlar ismi Arsenal ile de geçmişti, şimdi de Galatasaray çok ciddi bir aday.'' denildi.

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