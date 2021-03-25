Aaron Boupendza attı, Tisserand ve N'Sakala üzüldü!
Gabon, Aaron Boupendza'nın gol attığı maçta Demokraik Kongo'yu 3-0 mağlup etti.
Arfika Uluslar Kupası Elemeler'nde Gabon, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.
Gabon'un golleri Boupendza, Bouanga ve Pierre-Emerick Aubemyang'tan geldi.
Hatayspor'da forma giyen Boupendza'nın attığı şık gol, sosyal medyada da çok konuşuldu.
Demokratik Kongo'da Marcel Tisserand ve Fabrice N'Sakala 90 dakika sahada kaldı.
Aaron Boupendza'nın Demokratik Kongo ağlarına gönderdiği gol👀https://t.co/7j77HnIfXV— Spor Arena (@sporarena) March 25, 2021