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GeriFutbol Aaron Boupendza attı, Tisserand ve N'Sakala üzüldü!
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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2021 - 22:34 | Son Güncelleme:

Aaron Boupendza attı, Tisserand ve N'Sakala üzüldü!

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Aaron Boupendza attı, Tisserand ve N'Sakala üzüldü!

Gabon, Aaron Boupendza'nın gol attığı maçta Demokraik Kongo'yu 3-0 mağlup etti.

Arfika Uluslar Kupası Elemeler'nde Gabon, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.

Gabon'un golleri Boupendza, Bouanga ve Pierre-Emerick Aubemyang'tan geldi.

Hatayspor'da forma giyen Boupendza'nın attığı şık gol, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Demokratik Kongo'da Marcel Tisserand ve Fabrice N'Sakala 90 dakika sahada kaldı.

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