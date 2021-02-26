Aaron Boupendza anlaşamadı, Hatayspor 8.5 milyon Euro'dan oldu!

Süper Lig’de bu sezonki performansı ile büyük ses getiren Atakaş Hataysporlu Aaron Boupendza’nın, Rusya Süper Lig’i ekiplerinden FK Krasnodar’a transfer süreci olumsuz sonuçlandı. Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş önceki gün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Kranodar’ın Gabonlu futbolcularına talip olduğunu ve görüşmelerin olumlu seyrettiğini açıklamıştı. Nitekim iki kulüp 8.5 milyon Euro’luk bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Ancak Boupendza’nın Krasnodar yönetimiyle yaptığı görüşmede maddi konularda anlaşamayınca kulübünde kalmaya karar verdi.

Krasnodar'a teşekkür edildi

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı da süreci doğrulayarak, iki gün boyunca Krasnodarlı mevkidaşlarıyla görüşme halinde olduklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Krasnodar Kulübü ile 8.5 milyon Euro’ya anlaşmaya vardık. Oyuncumuz, son görüşmemizde Hatayspor’da oynamaya devam etmek istediğini beyan edince Atakaş Hatayspor ve Rus kulübünün yetkilileri bu tercihi saygıyla karşıladı ve transfer noktalandı. Krasnodar yetkililerine de bu anlayışlarından dolayı teşekkür ettik. Aaron Boupendza dolayısıyla kulübümüzde kalmaya devam edecek.”

Sözleşmesi Haziran 2022'ye kadar

Rahmi Vardı, Atakaş Hatayspor’un emin ellerde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Hiçbir yöneticimiz ve onursal başkanımız, taraftarımızı üzecek bir hareketin içinde olmadı. Sevindirici durum; Hatay’a gelmek istemeyen yabancı oyuncular artık Hatay’dan gitmek istemiyor. Hoşgörü bulaşıcı demiştik. Bu, yabancı futbolcularımıza da bulaştı. Hatay’dan ayrılmak istemiyorlar. Aaron Boupendza inşallah golleriyle bundan sonraki dönemlerde daha iyi paralarla Hatayspor’a ciddi kazanımlar elde ettirir.” Fransız ekibi Bourdeaux’dan bedelsiz alınan Boupendza’nın Haziran 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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