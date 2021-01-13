MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriA Spor yayın akışı 13 Ocak 2021! A Spor'da bugün neler var?
GeriSpor A Spor yayın akışı 13 Ocak 2021! A Spor'da bugün neler var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 13.01.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

A Spor yayın akışı 13 Ocak 2021! A Spor'da bugün neler var?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
A Spor yayın akışı 13 Ocak 2021! A Spor'da bugün neler var?
Abone Olgoogle-news

A Spor yayın akışı, 13 Ocak Çarşamba günü içerisinde pek çok futbol müsabakası barındırıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olması nedeniyle 13 Ocak Çarşamba günü canlı yayın akışı içerisinde 2 müsabaka yayınlayacak olan A Spor, yayın akışı içerisinde bu müsabakalara yer verdi. İşte, 13 Ocak 2021 A Spor canlı yayın akışı ve maç programı

A Spor canlı yayın akışı 13 Ocak Çarşamba günü pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Konyaspor Gaziantep FK, Tuzlaspor Başakşehir maçları, A Spor yayın akışı içerisinde yer bulacak. İşte, günün yayın akışı;

A SPOR 13 OCAK YAYIN AKIŞI

 Sabah Sporu - canlı

 ZTK Maç Özetler

 Spor Ajansı - canlı

 Spor Gündemi Transfer - canlı

 Kupa Günlüğü - canlı

 İ. H. KONYASPOR - GAZİANTEP FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

 Kupa Günlüğü - canlı

 TUZLASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

 Maça Doğru

 Maç Özetleri

 Türkiye’nin Kupası - canlı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle