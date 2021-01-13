A Spor yayın akışı 13 Ocak 2021! A Spor'da bugün neler var?
A Spor yayın akışı, 13 Ocak Çarşamba günü içerisinde pek çok futbol müsabakası barındırıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olması nedeniyle 13 Ocak Çarşamba günü canlı yayın akışı içerisinde 2 müsabaka yayınlayacak olan A Spor, yayın akışı içerisinde bu müsabakalara yer verdi. İşte, 13 Ocak 2021 A Spor canlı yayın akışı ve maç programı
A Spor canlı yayın akışı 13 Ocak Çarşamba günü pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Konyaspor Gaziantep FK, Tuzlaspor Başakşehir maçları, A Spor yayın akışı içerisinde yer bulacak. İşte, günün yayın akışı;
A SPOR 13 OCAK YAYIN AKIŞI
Sabah Sporu - canlı
ZTK Maç Özetler
Spor Ajansı - canlı
Spor Gündemi Transfer - canlı
Kupa Günlüğü - canlı
İ. H. KONYASPOR - GAZİANTEP FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
Kupa Günlüğü - canlı
TUZLASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
Maça Doğru
Maç Özetleri
Türkiye’nin Kupası - canlı
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