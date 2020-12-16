A Spor canlı yayın akışı 16 Aralık 2020! A Spor yayın akışı maç programı
A Spor yayın akışı, 16 Aralık Çarşamba günü içerisinde pek çok futbol müsabakası barındırıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olması nedeniyle 16 Aralık Çarşamba günü canlı yayın akışı içerisinde 5 müsabaka yayınlayacak olan A Spor yayın akışı içerisinde bu müsabakalara yer verdi. İşte, 16 Aralık 2020 A Spor canlı yayın akışı ve maç programı
A Spor canlı yayın akışı 16 Aralık Çarşamba günü pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Erzurumspor Esenler Erok, Gaziantep FK Kocaelispor, Aytemiz Alanyaspor Adanaspor, Trabzonspor Adana Demirspor, Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçları, A Spor yayın akışı içerisinde yer bulacak. İşte, günün yayın akışı;
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Sabah Sporu - canlı
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Spor Medyası - canlı
BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
Kupa Günlüğü - canlı
FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
Türkiye’nin Kupası - canlı
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