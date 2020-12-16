MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriA Spor canlı yayın akışı 16 Aralık 2020! A Spor yayın akışı maç programı
GeriSpor A Spor canlı yayın akışı 16 Aralık 2020! A Spor yayın akışı maç programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 16.12.2020 - 15:23 | Son Güncelleme:

A Spor canlı yayın akışı 16 Aralık 2020! A Spor yayın akışı maç programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
A Spor canlı yayın akışı 16 Aralık 2020! A Spor yayın akışı maç programı
Abone Olgoogle-news

A Spor yayın akışı, 16 Aralık Çarşamba günü içerisinde pek çok futbol müsabakası barındırıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olması nedeniyle 16 Aralık Çarşamba günü canlı yayın akışı içerisinde 5 müsabaka yayınlayacak olan A Spor yayın akışı içerisinde bu müsabakalara yer verdi. İşte, 16 Aralık 2020 A Spor canlı yayın akışı ve maç programı

A Spor canlı yayın akışı 16 Aralık Çarşamba günü pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Erzurumspor Esenler Erok, Gaziantep FK Kocaelispor, Aytemiz Alanyaspor Adanaspor, Trabzonspor Adana Demirspor, Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçları, A Spor yayın akışı içerisinde yer bulacak. İşte, günün yayın akışı;

 Son Sayfa - canlı

 Sabah Sporu - canlı

 Premier Futbol

 Spor Medyası - canlı

 BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

 GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

 AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

 TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

 Kupa Günlüğü - canlı

 FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

 Türkiye’nin Kupası - canlı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle