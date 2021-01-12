A Spor canlı yayın akışı 12 Ocak 2021! A Spor'da bugün neler var?
A Spor yayın akışı, 12 Ocak Salı günü içerisinde pek çok futbol müsabakası barındırıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olması nedeniyle 12 Ocak Salı günü canlı yayın akışı içerisinde 2 müsabaka yayınlayacak olan A Spor, yayın akışı içerisinde bu müsabakalara yer verdi. İşte, 12 Ocak 2021 A Spor canlı yayın akışı ve maç programı
A Spor canlı yayın akışı 12 Ocak Salı günü pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Bursaspor Antalyaspor, Sivasspor Adana Demirspor maçları, A Spor yayın akışı içerisinde yer bulacak. İşte, günün yayın akışı;
A SPOR 12 OCAK YAYIN AKIŞI
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Spor Ajansı - canlı
Spor Gündemi Transfer - canlı
Kupa Günlüğü - canlı
BURSASPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
Kupa Günlüğü - canlı
DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
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Türkiye’nin Kupası - canlı
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