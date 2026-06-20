A Millilerin Dünya Kupası'ndan elenmesi Avrupa'yı da şoke etti! 'Allah'ım, neden?'

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye, Dünya Kupası’na veda etti.

Turnuva başlamadan önce grubunun favorisi olarak gösterilen Ay-Yıldızlı takımın Dünya Kupası'na vedası dünyada da şok etkisi yarattı.

İşte Avrupa ve dünya basınında Türkiye manşetleri;

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Mundo Deportivo: Paraguay, 'Vinicius Kuralı'na maruz kalmasına rağmen Arda Güler'in forma giydiği Türkiye'yi Dünya Kupası'ndan eledi

Galarza'nın erken attığı gol, Almirón'un ağzını kapattığı için aldığı tarihi kırmızı kartın ardından ikinci yarı boyunca bir kişi eksik oynayan Paraguay'a galibiyeti getirdi ve Montella'nın takımının eleme şansını ortadan kaldırdı

Marca: Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin elenmesini engelleyemedi

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Paraguay'a karşı alınan yenilgiyle Türkler, son 16'ya kalma şansını yitirdi. Almirón, ‘Vinicius kuralı’ nedeniyle oyundan atılan ilk oyuncu oldu. Türkiye ve Paraguay, bu maçı turnuvada kalabilmek için son bir umut olarak görüyorlardı. Her iki takım da grup aşamasının ilk maçını kaybetmişti ve bu maçı kazanmak hayati önem taşıyordu. Güney Amerikalılar, Türklerden daha fazla inançlıydılar. Maçın ikinci dakikasında gol attılar ve oyunu kendi lehlerine çevirerek üç puanı aldılar; böylece Türkiye’yi Dünya Kupası’ndan elediler.

Marca ayrıca, Arda Güler'in maç sonunda ekranlara yansıyan 'Allah'ım, neden?' sözlerini de manşetine taşıdı.

BBC: Miguel Almiron, Dünya Kupası tarihinde ağzını kapattığı için kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu; ancak 10 kişi kalan Paraguay, cesurca direndi, son 32 turuna kalma umutlarını canlandırdı ve Türkiye’yi eledi. Vincenzo Montella'nın takımı, bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar 62 şut denemesine rağmen gol atamadı

Bild: Türk yıldızlar halkına seslendi: 'Utanıyoruz'

Ne kabus ama! Türkiye, Dünya Kupası’na katılmak için 24 yıl bekledi – ve sadece iki maçın ardından eğlence şimdiden sona erdi. San Francisco’da Paraguay’a karşı 0-1 yenildikten sonra, Türklerin grup aşamasının ardından eve döneceği şimdiden belli oldu. Hepsi bu kadar! Bütün bir ulus yıkılmış durumda.

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Corriere dello Sport: Türkiye battı: Paraguay sevinirken, Montella Dünya Kupası'ndan elendi

Daha kötüsü olamazdı. Avustralya’ya karşı hayal kırıklığı yaratan açılış maçı yenilgisinin ardından, Montella’nın Türkiye milli takımı, Paraguay’la oynadığı ikinci maçta da mağlup oldu ve Dünya Kupası’ndan elendi. Galarza’nın 68 saniye sonra attığı uzak mesafeli gol, maçın sonucunu belirledi. Türkler adına ise Muldur’un kafası, çok talihsiz bir sekmeyle önce üst direğe, sonra da yan direğe çarptı; bunun dışında pek bir şey olmadı. İlk yarının 48. dakikasında ilginç bir olay yaşandı: Paraguaylı orta saha oyuncusu Almiron, Muldur ile tartışırken ağzını kapattı ve yeni FIFA kuralı uyarınca VAR tarafından oyundan atıldı.

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AS: Arda Güler, Dünya Kupası'ndan elendi

Türkiye, Paraguay'a yenilerek turnuvadan elendi. Almirón'un gördüğü kırmızı kartla tarihe geçecek bir maç. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşlarından oluşan Türkiye için büyük bir hayal kırıklığı. 2. dakikada Matías Galarza’nın attığı müthiş bir sol ayak şutu, takımın turnuvada kalma şansını ortadan kaldırdı. İlk Dünya Kupası’na katılan Güler, turnuvadan arka kapıdan ayrılıyor.

La Gazetta Dello Sport: Türkiye, Dünya Kupası’na, Amerika’ya ve altın nesil gençlerin zafer hayallerine veda ediyor. İki ardışık mağlubiyet ve çarpıcı bir yetenek israfının ardından gözyaşları içinde turnuvadan elendi: ABD’den aldığı ağır yenilgilerin ardından yeniden canlanan Paraguay karşısında, Galarza’nın şimşek gibi attığı gol maçı belirledi.

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Güney Amerikalı sol kanat oyuncusu yakışıklı, ona Albirroja’nın “kalp hırsızı” diyorlar, ancak dramatik maçın sonunda şok yaşayan Vincenzo Montella’nın kalbini delip geçti: Maçın yarısından fazlasını bir kişi fazla oynadılar ve bu da bu fiyaskoyu daha da çarpıcı hale getiriyor. Takım arkadaşları çaresizce yere yığılmışken, Paragvaylılar Avustralya’yı yakaladıktan sonra coşkuyla zıplıyor: İki takım, Amerikalıların ardından grubun ikinciliğini paylaşacak.