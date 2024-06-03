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A Millilerde, Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı idmana katılmadı

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#A Milli Takım#Bizim Çocuklar#EURO 2024
A Millilerde, Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı idmana katılmadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 16:31

2024 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel maç için bugün Bologna’ya yapacağı yolculuk öncesinde Türkiye’deki son çalışmasını gerçekleştirdi.

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Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve çeviklik çalışması yapıldı. Ardından taktik çalışmasına geçildi ve son bölümde yarı sahada taktik oyun oynandı.

Ay-Yıldızlıların bugünkü idmanına Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı olarak katılmadı.

TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı izledi.

A Millî Takım kafilesi, bugün saat 16.30’da Türk Hava Yolları’na ait uçakla İtalya-Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Bologna kentine seyahat edecek.

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, TSİ 20.00’de Renato Dall’Ara Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım oyuncuları, toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

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#A Milli Takım#Bizim Çocuklar#EURO 2024

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