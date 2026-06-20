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A Milliler son düdükle gözyaşlarına boğuldu! Dünya Kupası'na veda sonrası...

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Türkiye#Paraguay
A Milliler son düdükle gözyaşlarına boğuldu Dünya Kupasına veda sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 09:34

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nda birçok oyuncu, mücadelenin bitiş düdüğünün ardından saha içinde kendilerini yere bırakarak gözyaşlarını tutamadı.

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A Milliler son düdükle gözyaşlarına boğulduTüm Fotoğraflar
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'la karşılaştı.

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A MİLLİ TAKIM'DAN DÜNYA KUPASI'NA VEDA

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti. Kupadaki ilk maçında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye gruptan çıkma şansı kalmadı.

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A Milliler son düdükle gözyaşlarına boğuldu Dünya Kupasına veda sonrası...

PARAGUAY 2. YARIYI 10 KİŞİ OYNADI

İlk yarısı da Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelenin tek golü 2. dakikada Galarza'dan geldi. Paraguay 45+3. dakikada Almiron'un gördüğü kırmızı kartla ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Paraguay karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından birçok milli futbolcu da büyük üzüntü yaşadı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, kendilerini yere bırakarak gözyaşlarına hakim olamadı.

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A Milliler son düdükle gözyaşlarına boğuldu Dünya Kupasına veda sonrası...

MONTELLA TESELLİ ETTİ
Duygusal anlar yaşayan oyuncuları, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve takım arkadaşları teselli etti.

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#Dünya Kupası#Türkiye#Paraguay

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