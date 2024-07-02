A Milli Takım'ın Euro 2024'teki muhtemel rakibi belli oldu! Avusturya'yı geçmemiz halinde dev eşleşme bizi bekliyor

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Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile eşleşen A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakibi belli oldu.

Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda D Grubu'nu üçüncü tamamlayan Hollanda ile E Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Romanya karşı karşıya geldi.

Münih Futbol Arena'da oynanan maçta Romanya'yı 3 golle mağlup eden Hollanda, adını çeyrek finale yazdırdı.

Hollanda'ya çeyrek final biletini kazandıran isimler Liverpoollu golcü Cody Gakpo ve Donyell Malen (2) olurken A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakibi Portakallar oldu.

A Milli Takım, Son 16 Turu'ndaki Avusturya karşılaşmasından galip çıkan taraf olursa çeyrek finalde Ronald Koeman'ın çalıştırdığı Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

HOLLANDA'YI TANIYALIM

Dünya Kupası tarihinde 3 kez final oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamayan, Avrupa Şampiyonası'nda ise tek zaferini 1988'de yaşayan Hollanda, 36 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

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KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Ronald Koeman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", elemelerde B Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Almanya bileti aldı.

Grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Hollanda, 18 puan topladı.

İki mağlubiyetini de Fransa karşısında alan "Portakallar", 17 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 7 gol gördü.

D GRUBU'NU ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ

Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Avusturya ve Fransa'nın ardından 4 puanla üçüncü olan Hollanda, en iyi üçüncüler arasına girerek bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.

"Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.

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Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons ve Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.

Gakpo ve Weghorst, elemelerde kaydettiği üçer golle "Portakallar"ın EURO 2024 bileti almasında önemli rol oynadı.

KADRO

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton).

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Stefan de Vrij (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool).

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Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (Leipzig), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq).

Forvet: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim).

TURNUVA GEÇMİŞİ

Hollanda Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 10 kez mücadele etti.

Bir kez şampiyon olma başarısı gösterdiği turnuvada 39 maça çıkan "Portakallar", 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Son olarak EURO 2020'de boy gösteren Hollanda, şampiyona tarihi boyunca 65 gol attı, kalesinde 41 gol gördü.

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HOLLANDA'NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI GEÇMİŞİ ŞÖYLE:

1976 - Üçüncülük

1980 - Grup aşaması

1988 - Şampiyon

1992 - Yarı final

1996 - Çeyrek final

2000 - Yarı final

2004 - Yarı final

2008 - Çeyrek final

2012 - Grup aşaması

2020 - Son 16 turu