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A Milli Takım'ın yıldızlarından Letonya galibiyeti ve EURO 2024 yorumları: 'Hayalini kuruyorduk, ülkemiz sabretsin'

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#Milli Takım#EURO 2024#Letonya
A Milli Takımın yıldızlarından Letonya galibiyeti ve EURO 2024 yorumları: Hayalini kuruyorduk, ülkemiz sabretsin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 00:11

A Milli Takım'ın oyuncuları, EURO 2024 biletini aldığımız 4-0'lık Letonya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takım'ın oyuncuları, maçtan sonra açıklamalar yaptı.

ZEKİ ÇELİK: MONTELLA ENERJİ GETİRDİ

İçeride eğleniyoruz. Tekrar Avrupa Şampiyonası’na gidiyoruz. Bu iki maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Kazandık ve mutluyuz. Vincenzo Montella'nın katkısı çok oldu. Takıma enerji getirdi. Zaten kaliteli bir takımız. Sonucu da aldık. Almanya'da halkımızın karşısında maçlara çıkacağız. Onlar güzel maçlar ve güzel sonuçlar izlettirmek istiyoruz.

UĞURCAN ÇAKIR: ÇALIŞTIK VE KAZANDIK

Hocanın dediklerini uygulamaya çalıştık ve kazandık. Herkese çok teşekkür ederim. Ülkemize ve milletimize armağan olsun. Oynayan zaten ülkesine yardım etmek istiyor. Takımıma yardım ettiysem ne mutlu. Ülkemize armağan olsun. Vincenzo Montella istediklerini kısa sürede bize aktardı. Video analiz yaptık ve biraz da sahada çalıştık. Hocanın gelişi havayı yukarı çekti. Arkadaşlarım da dediklerini iyi şekilde uyguladı.

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YUNUS AKGÜN: KEREM İLE HAYALİNİ KURUYORDUK

Herkesin ayağına sağlık. Konya halkına teşekkürler. Sezon başından beri atıyorum faul oluyor, ofsayt oluyor. İkinci yarı hissettim. Kerem Aktürkoğlu ile hayalini kuruyorduk, inşallah orada da kendimizi gösteririz.

KEREM AKTÜRKOĞLU: GÜZEL ŞEYLER HAK EDİYORUZ

Almanya'da güzel işler yapmak istiyoruz. Çok iyi bir jenerasyon var. Çok iyi arkadaşlık var. Çok güzel şeyleri hak ediyoruz. Vincenzo Montella ile güzel bir hava var. Ülkemiz sabretsin. Her şey çok güzel olacak. Bu Milli Takım grubu çok güzel başarılar yakalayacak.

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#Milli Takım#EURO 2024#Letonya

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