A Milli Takım'ın yıldızlarından Hırvatistan zaferi yorumu: Tarih yazdık

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EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da oyuncular, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İSMAİL YÜKSEK: ANLATILMAZ YAŞANIR

Sesi duyuyorsunuz. Anlatılmaz yaşanır. Biz hafta başından beri inanıyorduk. Teknik ekip bize bunu inandırdı. Teknik ekibimizi kutluyorum. Onlar için de güzel bir galibiyet oldu. Bu gece uyuyamayacağız. Biz neden onları yenmeyelim diye maç öncesi çok konuştuk. Çok güzel bir gece. Ülkemize armağan olsun. Konya halkına sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Gelsinler bizi desteklesinler. Bu takım Avrupa Şampiyonası'nı hak ediyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ: TARİH YAZDIK

Bugün burada tarih yazdık. Yeni hocamızla çok iyi başlangıç yaptık. Milletimize armağan olsun. Herkesi kutluyorum çok iyi mücadele ettik. Enerji çok güzel bir şey. Hocanın çok güzel bir enerjisi var. Golü hep birlikte kutlayalım dedim bu yüzden hocaya doğru koştum. Kısa sürede taktikler verdi bize. Elimizden geleni yaptık. Önemli olan yenmekti. Tarihe geçtiğimiz için mutluyuz.

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CENK ÖZKAÇAR'DAN MONTELLA'YA TEŞEKKÜR

Önce kendimden başlayayım, sol bek ya da sol stoper oynamak herhangi bir farklılık oluşturmuyor. Görev verilen yerde elimden geleni yapmaya hazırım. Hocaya teşekkür ederim. İçeride çok güzel bir hava var. Son dakikaya kadar mücadele eden bir takım vardı. Şu anda çok mutluyuz. 3 gün sonra, bu maçı kazanmamızı taçlandıracak bir maç daha oynayacağız. O maçı da kazanmak istiyoruz.