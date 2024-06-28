A Milli Takım'ın yıldızlarından Avusturya'ya gözdağı: 'Hesabı ödemek lazım'

Haberin Devamı

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Avusturya ile eşleşti. Çalışmalarını sürdüren Ay-Yıldızlılar'ın kadrosunda yer alan Salih Özcan ve Kenan Yıldız, basın toplantısında açıklamalar yaptı.

KENAN YILDIZ: MUTLULUK VERİCİ

16 yıl sonra gruptan çıktık, bu tabii ki mutluluk verici. İlk maçımızın çok önemli olduğunu düşünüyorduk ve kazandık. İkinci maçta elimizden geleni yapmamıza rağmen istediğimizi alamadık. Üçüncü maçta galibiyetle birlikte çıktık gruptan, umarım bu şekilde devam ederiz.

AVUSTURYA İYİ BİR TAKIM

Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bunu biliyoruz, hazırlık maçında da gördük. Burada da kendilerini gösterdiler. Ben kendimi değil, takımı düşünüyorum. Takıma en iyi şekilde yardımcı olacaksam o şekilde performans göstermek istiyorum.

Haberin Devamı

ÇOCUKLUK HAYALİMİZİ YAŞIYORUZ

Açıkçası çok güzel bir his burada olmak. Çocukluk hayalimizi yaşıyoruz. Yaşadığımız hisler çok güzel. En son gruptan çıktığımızda ben 3 yaşındaydım. O yüzden bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Böyle bir mağlubiyet aldık onlara karşı bu bize motivasyon veriyor. Bu maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

ARDA İLE BİLİYORUZ

Hazırlık maçı biraz daha farklı duygular barındırıyor. O tarz maçlarda taktiksel denemeler oluyor. Şu anda farklı hazırlanıyoruz. Çok önemli bir maç, kazanmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Arda ile herkesin bizden bahsettiğini biliyoruz ama biz kendi futbolumuza konsantreyiz ve kendi futbolumuzu ortaya koymak istiyoruz.

SALİH ÖZCAN: FİNAL MAÇI GİBİYDİ

Güzel bir hikayeydi. Zor bir gruptu. İlk maçın bizim için en zor maçlardan biri olduğunu düşünüyorduk. Galibiyetle başladık. Portekiz maçının da zor olduğunu biliyorduk. Orada biraz hayal kırıklığı yaşadık açıkçası. Son maç, final maçı gibiydi. Çok şükür onu da yendik. 16 yıl sonra gruptan çıkmamız çok güzeldi. Turnuva bizim için şimdi başlıyor.

Haberin Devamı

SON MAÇI UNUTMADIK

Bizi iyi bir takım bekliyor, çok zor bir maç olacak. Son maçta onlara karşı kötü bir sonuç oldu. Onu unutmadık. Avusturya takımı oturmuş bir takım. Ona göre analizlerimizi yapmalıyız ve maça odaklanmalıyız. Planımızı kurmamız lazım. Kendimize güvenirsek inşallah o maçı da alırız.

HAKAN ÇALHANOĞLU YORUMU

Hakan Çalhanoğlu kaptanımız ikinci sarı kartı gördü. O yüzden oynayamayacak. Bizim için çok önemli isimlerinden biri. Sahada kendini gösteriyor her zaman. Bizim için maalesef zor olacak onun olmaması. İnşallah onun yerine kim oynarsa en iyi şekilde kendisini gösterecek ve takıma yardım edecek.

HESABI GALİBİYETLE ÖDEYECEĞİZ

Takıma çok güveniyorum. O kalite var bizde. Avusturya'ya karşı bir takıma karşı kalitemiz var. Açıkçası içimde bir yara var. 6-1 gerçekten bayağı bir iz bıraktı. Ona göre de şimdiki maçta... İçimde bir hırs var. Cevap vermek istiyorum herkese. Maça öyle girmemiz lazım. Sabitzer ile görüşmedim. Büyük ihtimalle, duruma göre maçtan sonra görüşürüz. Mesajım, içimde bir yara var. Onun hesabını ödemek lazım. İnşallah galibiyetle öyle ödeyeceğiz. Avusturya'ya karşı hazırlık maçıydı, antrenör de bir şeyler denedi. Şu anda herkes mental olarak daha iyi seviyede. Herkes kazanmak istiyor. Final maçı gibi bakacağız.

Haberin Devamı

KAFAMI YORMADIM

Şu anda konsantrem milli takımda. Turnuvayı en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Dortmund'da iki sene daha sözleşmem var. Gayet rahatım, kendimi iyi hissediyorum. O yüzden o konuda fazla düşünmedim. Ama futbolda her an bir şeyler olabilir. Dediğim gibi, kafamı fazla o konuda yormadım.