A Milli Takım'ın yıldızlarından Avustralya'ya gönderme: 'Türkiye'yi bilmiyorlar'

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2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ve Ozan Kabak, TRT Spor'a konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU: ONLAR ÖYLE DÜŞÜNSÜN

24 yıl sonra artık turnuvaya katıldık. Önemli olan yeni hikayeler yazmak. Sonuçta turnuvadayız, keyfini de çıkarıyoruz. Her şey güzel, hoş ama artık her şey ciddiyete biniyor. Yarın için de herkes çok hazır. Maçı dört gözle bekliyoruz.

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Rakiplerimizin hepsi dile kolay gelen rakipler ama öyle değil. Sonuçta Avustralya fiziksel bir takım. Özellikle duran toplarda tehlikeli olabilirler. Benim düşüncem onlar Kosova gibi oynar. Arkada bekleyip kontraatağa çıkacak bir takım. Paraguay da öyle, tekniğe sahip oyuncuları var. Hem şut, hem duran toplar bizim için önemli. Sonuçta etkili oyuncularımız var; Orkun olsun, Arda olsun, ben olayım... Kafa toplarında iyi oyuncularımız var. Bütün kozlarımızı tabii ki sahada kullanmamız gerekiyor. Ve tabii ki Amerika. Amerika'da da iyi oyuncular var ama dediğim gibi bu maça bakıp sonrasına bakacağız.

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Her rakibe saygı duyuyoruz ama biz kendi gücümüzü biliyoruz. Nerede oynadığımızı biliyoruz, hangi kulüplerde oynadığımızı biliyoruz, hangi turnuvaları gördüğümüzü biliyoruz. Dün de gördüm açıklamaları. Tabii bizim için daha iyi, onlar öyle düşünsün. Biz kendi kalitemizi biliyoruz. İnşallah yarın da bunu ortaya koyacağız.

İSMAİL YÜKSEK: TÜRKİYE'Yİ BİLMİYORLAR

Valla artık heyecanımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü turnuva başladı bizim için. Yarından itibaren artık turnuvaya başlıyoruz. Önemli bir turnuva. Heyecanlıyız. Ülkemizi böyle bir turnuvada temsil etmek büyük bir gurur bizim için. İnşallah hayal ettiğimiz yere kadar gideceğiz.

Avustralya cephesinden komik açıklamalar geldi. Kendilerine göre herhalde bizi baskıya sokmaya çalışıyorlar ama bana göre komikçe bir söylem. Bizi tanımıyorlar. Türkiye'deki baskıyı çok bilmiyorlar bence.

Avrupa Şampiyonası'nda da güzel bir başarı elde ettik. Oraya giderken de birçok arkadaşımızın daha önce Avrupa Şampiyonası tecrübesi yoktu. Takımımızda üst düzey takımlarda forma giyen arkadaşlarımız var. Kaliteli, karakterli... Evet ilk defa Dünya Kupası'na katılacak bu ekip ama gerçekten üstesinden gelebileceğimizi önceki turnuvalarda gösterdik bence.

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OZAN KABAK: NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ

Çok heyecanlıyız. Son antrenmanımız. Hava çok güzel. Bizi çok güzel karşıladılar burada. Hiçbir yerde yalnız bırakmıyor bizi vatandaşlarımız. Çok heyecanlıyız. Bakalım nasıl geçecek... Analizi tamamladık. Avustralya gerçekten fiziksel olarak güçlü bir ekip. Ama biz iyi hazırlandık. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz sahada. İnşallah güzel bir sonuç alırız.