A Milli Takım'ın yeni umudu Atakan Karazor!

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A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta 11 Ekim’de Samsun’da Karadağ ve 14 Ekim’de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği 27 kişilik kadroya, kariyerini Stuttgart’ta sürdüren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor ilk kez davet edildi. Eyüpspor’da forma giyen Ahmed Kutucu da 4 yıllık bir aranın ardından yeniden kadroya alındı. A Milli Takım’ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

· KALECİLER: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed (Başakşehir)

· DEFANS: Abdülkerim (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren (Trabzonspor), Ferdi (Brighton), Merih (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet (Fenerbahçe), Zeki (Roma).

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· ORTA SAHA: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica).

· FORVET: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda (Real Madrid), Barış Alper, Yunus (Galatasaray), Bertuğ (Getafe), İrfan Can (Fenerbahçe), Kenan (Juventus), Kerem (Benfica), Semih (Beşiktaş).

KONYASPOR'DAN MONTELLA'YA ADİL TEPKİSİ

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, savunma oyuncusu Adil Demirbağ’ın A Milli Takım’a davet edilmemesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Adil’in istatistiklerini paylaşan yeşil beyazlılar İtalyanca, “Ci chiediamo perché” (Nedenini merak ediyoruz) diye yazdı. 26 yaşındaki stoper, bu sezon ligde 7 maçtaforma giyerken, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.