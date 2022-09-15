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A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

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#Türkiye#Milli Takım#Forma
A Milli Takımın yeni formaları tanıtıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 12:08

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımın yeni sezon formalarını tanıttı. Yeni formalar büyük beğeni topladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımın yeni sezon formalarını resmi internet sitesi üzerinden tanıttı.

İŞTE O AÇIKLAMA

A Milli Takım yeni sezon forma tasarımı, kırmızı beyaz ulusal renklerimizin yanı sıra, Türkiye'nin zengin sanat tarihinden ve birliktelik temasından ilham alınarak yeniden yorumlandı.

İç saha formasında, beyaz zemin üzerine yerleştirilen ve Türkiye tarihinde önemli bir mimarlık süslemesi olarak kullanılan dünyaca ünlü çinileri yansıtan iç desenler kullanılırken, kırmızı beyaz ulusal renkleriyle forma tasarımına yeni bir soluk getirildi. Futbolseverler tarafından gururla giyilecek formanın sol üst göğüs bölgesine ise Türk Bayrağı konumlandırıldı.

Kırmızı tonlarının ön plana çıkarıldığı dış saha formasında Türk kültürünün ilham kaynaklarından biri olan geleneksel altıgen çini deseni kullanılarak, köklerimize nostaljik bir geri dönüş yapılıyor. Dış saha formasının göğüs kısmındaki şerit ve çini deseni arasında oluşturulan kontrast tarihi bir yapıyı taşıyan kolon izlenimi veriyor.

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"Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana" mesajıyla görücüye çıkan koleksiyon futbolun birleştirici gücünün altını çizerken, A Milli Takım ve her koşulda takımını destekleyen taraftarların birliktelik duygusundan ilham alıyor.

2023 Türkiye Milli Takım koleksiyonu 15 Eylül'de TFF kanalları üzerinden erken erişim ile satışa sunulurken, 21 Eylül tarihinde ise genel satışa çıkacak.

A Milli Takımın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Takımın yeni formaları tanıtıldı

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#Türkiye#Milli Takım#Forma

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