A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor!

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UEFA’nın hazırlık maçlarına alternatif olarak başlattığı ve elemelerde başarılı olama yan ülkelere 2. bir Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası’na katılma şansı veren Uluslar Ligi’nde 2022-23 kuraları bugün saat 20.00 İsviçre’de çekilecek.

Bir önceki organizasyonda B Ligi’nde yer alan ancak Macaristan, Rusya ve Sırbistan’ın olduğu grupta sonuncu olarak düşen Türkiye, bu kez C Ligi’nde yer alacak. Ay yıldızlılar ilk torbada yer alacak.

İLK MAÇLAR HAZİRAN'DA

Milliler, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı 4 takımlı grupta mücadele edecek. Ay yıldızlılar, Uluslar Ligi’nde 2-14 Haziran’da 4, 22-27 Eylül’de 2 karşılaşma oynayacak. Ay yıldızlılar grup lideri olursa, yeniden B Ligi’ne terfi edecek. Uluslar Ligi’nin sonuçlarına göre bazı takımlar Euro 2024 vizesi alacak ancak format sonra açıklanacak.