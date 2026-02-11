×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte muhtemel rakiplerimiz

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Uluslar Ligi#A Milli Takım#Kura Çekimi
A Milli Takımın Uluslar Ligindeki rakibi belli oluyor İşte muhtemel rakiplerimiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 11:33

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi yarın yapılacak.

Haberin Devamı

Lig aşamasının kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi'nde yer alacak.

TÜRKİYE, 4. TORBADAN KATILACAK

Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

A Milli Takımın Uluslar Ligindeki rakibi belli oluyor İşte muhtemel rakiplerimiz

Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

Haberin Devamı

A Milli Takımın Uluslar Ligindeki rakibi belli oluyor İşte muhtemel rakiplerimiz

TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

Gözden Kaçmasın14 yıllık rekoru tarihe gömen En-Nesyri manşetleri süsledi: Benzemayı unutturdu14 yıllık rekoru tarihe gömen En-Nesyri manşetleri süsledi: 'Benzema'yı unutturdu!'Haberi görüntüle

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

Müsabakalar

Tarih

1 ve 2. maçlar

24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar

30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar

12-17 Kasım 2026

Çeyrek finaller

25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı     

9-13 Haziran 2027

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Uluslar Ligi#A Milli Takım#Kura Çekimi

BAKMADAN GEÇME!