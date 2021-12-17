A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

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Dün akşam yapılan 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen Türkiye'nin fikstürü belli oldu.

Haziran 2022'de dört, Eylül 2022'de ise iki karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekibin maç tarihleri şu şekilde olacak:



- 4 Haziran 2022 | Türkiye - Faroe Adaları

- 7 Haziran 2022 | Litvanya - Türkiye

- 11 Haziran 2022 | Lüksemburg - Türkiye

- 14 Haziran 2022 | Türkiye - Litvanya

- 22 Eylül 2022 | Türkiye - Lüksemburg

- 25 Eylül 2022 | Faroe Adaları - Türkiye



Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.