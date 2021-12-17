A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

Dün akşam yapılan 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen Türkiye'nin fikstürü belli oldu.
Haziran 2022'de dört, Eylül 2022'de ise iki karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekibin maç tarihleri şu şekilde olacak:
- 4 Haziran 2022 | Türkiye - Faroe Adaları
- 7 Haziran 2022 | Litvanya - Türkiye
- 11 Haziran 2022 | Lüksemburg - Türkiye
- 14 Haziran 2022 | Türkiye - Litvanya
- 22 Eylül 2022 | Türkiye - Lüksemburg
- 25 Eylül 2022 | Faroe Adaları - Türkiye
Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.