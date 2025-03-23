A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunda Macaristan'ı eleyerek Uluslar A Ligi'ne yükseldi.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, Budapeşte'de oynanan rövanşı da 3-0 kazandı ve 6-1'lik skorla adını A Ligi'ne yazdırdı.
Millilerimize galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim bardakçı kaydetti.
19 YIL SONRA GELEN GALİBİYET
Milliler, bu maçla birlikte rakibe karşı dış sahadaki kötü serisini sona erdi. Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu.
A Milliler, İstanbul'daki müsabakayı da kazanarak, 2007 yılından sonra Macaristan'ı yenmeyi başarmıştı.
TARİHTE İLK KEZ A LİGİ
Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi organizasyonda ilk kez A Ligi’nde mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi’nde daha önce B ve C Ligi’nde oynamıştı.
İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:
Almanya
Fransa
Çekya
Danimarka
Galler
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İspanya
İtalya
Norveç
Portekiz
Ukrayna/Belçika
Avusturya/Sırbistan
Yunanistan/İskoçya