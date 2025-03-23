A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Haberin Devamı

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunda Macaristan'ı eleyerek Uluslar A Ligi'ne yükseldi.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, Budapeşte'de oynanan rövanşı da 3-0 kazandı ve 6-1'lik skorla adını A Ligi'ne yazdırdı.

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim bardakçı kaydetti.

19 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Milliler, bu maçla birlikte rakibe karşı dış sahadaki kötü serisini sona erdi. Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu.

A Milliler, İstanbul'daki müsabakayı da kazanarak, 2007 yılından sonra Macaristan'ı yenmeyi başarmıştı.

Haberin Devamı

TARİHTE İLK KEZ A LİGİ

Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi organizasyonda ilk kez A Ligi’nde mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi’nde daha önce B ve C Ligi’nde oynamıştı.

İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:

Almanya

Fransa

Çekya

Danimarka

Galler

Hırvatistan

Hollanda

İngiltere

İspanya

İtalya

Norveç

Portekiz

Ukrayna/Belçika

Avusturya/Sırbistan

Yunanistan/İskoçya