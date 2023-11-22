A Milli Takım'ın uçağı, Münih'e acil iniş yaptı! Montella'nın kardeşi...

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Galler ile 1-1 berabere kalarak EURO 2024 Eleme Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı kafilesini Cardiff’ten İstanbul’a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın ağabeyi Emanuele Montella’nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı’na iniş yaptı.

Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, Emanuele Montella’nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrıldı.

Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada; A Milli Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbula taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montellanın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, Emanuele Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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"11:30'DA İSTANBUL'A İNECEK"



Daha sonra yapılan bilgilendirmede ise Milli Takım kafilesini taşıyan uçağın saat 11:30'da İstanbul Havalimanı'na ineceği belirtildi.