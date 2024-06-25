A Milli Takım'ın son 16 turu ve final şansı hesaplandı! Favoriler arasında şansımız kaç? İşte tüm olasılıklar...

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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya ile kozlarını paylaşacak. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden kırmızı - beyazlı ekibimiz, ikinci müsabakada Portekiz'e 3-0 yenilmişti.

SON 16 TURU İHTİMALLERİMİZ

Son maç öncesi 3 puanı bulunan Ay-Yıldızlılar, Çekya'yı mağlup etmesi halinda 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselecek. Çekya karşısında alınacak olan herhangi bir beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamamıza yetecek.

A Milli Takımımız, Çekya'ya en fazla 2 farkla yenilmesi halinde ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında galibiyet alamamasını bekleyecek.

Çekya'ya karşı alınacak olan 4 farklı mağlubiyette ise turnuvaya veda edeceğiz.

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OLASILIKLAR HESAPLANDI

Son maçımız öncesinde EURO 2024'te yer alan ekiplerin sonraki turlara ulaşma olasılığı ise Goalimpact tarafından hesaplandı.

A Milli Takımımızın son 16 turuna yükselme şansı 93.9% olarak hesaplanırken, final olasılığı 3.2% olarak belirlendi.

İşte turnuvada yer alan tüm takımların son 16 turu, çeyrek final, yarı final, final ve kupayı kazanma ihtimalleri:

İspanya:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)

Çeyrek final: 83.7%

Yarı final: 49.1%

Final: 31.6%

Kupa: 21.0%

Almanya:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)

Çeyrek final: 71.8%

Yarı final: 37.6%

Final: 31.6%

Kupa: 14.9%

Fransa:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)

Çeyrek final: 76.8%

Yarı final: 50.9%

Final: 30.1%

Kupa: 16.4%

Portekiz:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)

Çeyrek final: 79.4%

Yarı final: 46.9%

Final: 21.1%

Kupa: 12.2%

İngiltere:

Son 16 turu: 100%

Çeyrek final: 67.2%

Yarı final: 43.1%

Final: 25.1%

Kupa: 11.7%

Belçika:

Son 16 turu: 89.2%

Çeyrek final: 48.6%

Yarı final: 24.4%

Final: 12.0%

Kupa: 5.2%

Hollanda:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)

Çeyrek final: 64.2%

Yarı final: 35.1%

Final: 16.5%

Kupa: 7.0%

İtalya:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)

Çeyrek final: 58.6%

Yarı final: 26.1%

Final: 11.6%

Kupa: 3.8%

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Danimarka:

Son 16 turu: 75.1%

Çeyrek final: 27.6%

Yarı final: 10.6%

Final: 4.5%

Kupa: 1.6%

Hırvatistan:

Son 16 turu: 0.9%

Çeyrek final: 0.1%

Yarı final: 0.1%

Final: 0

Kupa: 0

Ukrayna:

Son 16 turu: 42.0%

Çeyrek final: 12.6%

Yarı final: 4.2%

Final: 1.2%

Kupa: 0.4%

Sırbistan:

Son 16 turu: 36.2%

Çeyrek final: 10.3%

Yarı final: 3.0%

Final: 1.1%

Kupa: 0.3%

Avusturya:

Son 16 turu: 99.8%

Çeyrek final: 43.7%

Yarı final: 43.7%

Final: 6.1%

Kupa: 1.6%

İsviçre:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)

Çeyrek final: 41.4%

Yarı final: 15.8%

Final: 5.8%

Kupa: 1.4%

Çekya:

Son 16 turu: 45.1%

Çeyrek final: 11.9%

Yarı final: 4.9%

Final: 1.8%

Kupa: 0.4%

TÜRKİYE:

Son 16 turu: 93.9%

Çeyrek final: 23.5%

Yarı final: 9.5%

Final: 3.2%

Kupa: 0.7%

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İskoçya (Elendi)

Slovenya:

Son 16 turu: 52.4%

Çeyrek final: 19.9%

Yarı final: 6.5%

Final: 2.0%

Kupa: 0.5%

Romanya:

Son 16 turu: 86.3%

Çeyrek final: 23.2%

Yarı final: 5.9%

Final: 1.4%

Kupa: 0.3%

Slovakya:

Son 16 turu: 82.3%

Çeyrek final: 17.5%

Yarı final: 4.2%

Final: 1.0%

Kupa: 0.2%

Macaristan:

Son 16 turu: 86.5%

Çeyrek final: 16.2%

Yarı final: 4.3%

Final: 0.6%

Kupa: 0.2%

Polonya (Elendi)

Gürcistan:

Son 16 turu: 10.3%

Çeyrek final: 1.7%

Yarı final: 0.5%

Final: 0.1%

Kupa: 0%

Arnavutluk (Elendi)