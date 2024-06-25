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A Milli Takım'ın son 16 turu ve final şansı hesaplandı! Favoriler arasında şansımız kaç? İşte tüm olasılıklar...

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#EURO 2024#A Milli Takım#Final
A Milli Takımın son 16 turu ve final şansı hesaplandı Favoriler arasında şansımız kaç İşte tüm olasılıklar...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 13:23

A Milli Takımımızın da yer aldığı EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Grup etabında son karşılaşmalar oynanırken, takımların sonraki turlara yükselme olasılığı da hesaplandı. İşte detaylar...

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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya ile kozlarını paylaşacak. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden kırmızı - beyazlı ekibimiz, ikinci müsabakada Portekiz'e 3-0 yenilmişti.

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SON 16 TURU İHTİMALLERİMİZ

Son maç öncesi 3 puanı bulunan Ay-Yıldızlılar, Çekya'yı mağlup etmesi halinda 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselecek. Çekya karşısında alınacak olan herhangi bir beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamamıza yetecek.

A Milli Takımımız, Çekya'ya en fazla 2 farkla yenilmesi halinde ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında galibiyet alamamasını bekleyecek.

Çekya'ya karşı alınacak olan 4 farklı mağlubiyette ise turnuvaya veda edeceğiz.

A Milli Takımın son 16 turu ve final şansı hesaplandı Favoriler arasında şansımız kaç İşte tüm olasılıklar...

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OLASILIKLAR HESAPLANDI

Son maçımız öncesinde EURO 2024'te yer alan ekiplerin sonraki turlara ulaşma olasılığı ise Goalimpact tarafından hesaplandı.

A Milli Takımımızın son 16 turuna yükselme şansı 93.9% olarak hesaplanırken, final olasılığı 3.2% olarak belirlendi.

İşte turnuvada yer alan tüm takımların son 16 turu, çeyrek final, yarı final, final ve kupayı kazanma ihtimalleri:

İspanya:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)
Çeyrek final: 83.7%
Yarı final: 49.1%
Final: 31.6%
Kupa: 21.0%

Almanya:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)
Çeyrek final: 71.8%
Yarı final: 37.6%
Final: 31.6%
Kupa: 14.9%

Fransa:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)
Çeyrek final: 76.8%
Yarı final: 50.9%
Final: 30.1%
Kupa: 16.4%

Portekiz:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)
Çeyrek final: 79.4%
Yarı final: 46.9%
Final: 21.1%
Kupa: 12.2%

İngiltere:

Son 16 turu: 100%
Çeyrek final: 67.2%
Yarı final: 43.1%
Final: 25.1%
Kupa: 11.7%

Belçika:

Son 16 turu: 89.2%
Çeyrek final: 48.6%
Yarı final: 24.4%
Final: 12.0%
Kupa: 5.2%

Hollanda:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)
Çeyrek final: 64.2%
Yarı final: 35.1%
Final: 16.5%
Kupa: 7.0%

İtalya:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)
Çeyrek final: 58.6%
Yarı final: 26.1%
Final: 11.6%
Kupa: 3.8%

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Danimarka:

Son 16 turu: 75.1%
Çeyrek final: 27.6%
Yarı final: 10.6%
Final: 4.5%
Kupa: 1.6%

Hırvatistan:

Son 16 turu: 0.9%
Çeyrek final: 0.1%
Yarı final: 0.1%
Final: 0
Kupa: 0

Ukrayna:

Son 16 turu: 42.0%
Çeyrek final: 12.6%
Yarı final: 4.2%
Final: 1.2%
Kupa: 0.4%

Sırbistan:

Son 16 turu: 36.2%
Çeyrek final: 10.3%
Yarı final: 3.0%
Final: 1.1%
Kupa: 0.3%

Avusturya:

Son 16 turu: 99.8%
Çeyrek final: 43.7%
Yarı final: 43.7%
Final: 6.1%
Kupa: 1.6%

İsviçre:

Son 16 turu: 100% (Garantiledi)
Çeyrek final: 41.4%
Yarı final: 15.8%
Final: 5.8%
Kupa: 1.4%

Çekya:

Son 16 turu: 45.1%
Çeyrek final: 11.9%
Yarı final: 4.9%
Final: 1.8%
Kupa: 0.4%

TÜRKİYE:

Son 16 turu: 93.9%
Çeyrek final: 23.5%
Yarı final: 9.5%
Final: 3.2%
Kupa: 0.7%

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İskoçya (Elendi)

Slovenya:

Son 16 turu: 52.4%
Çeyrek final: 19.9%
Yarı final: 6.5%
Final: 2.0%
Kupa: 0.5%

Romanya:

Son 16 turu: 86.3%
Çeyrek final: 23.2%
Yarı final: 5.9%
Final: 1.4%
Kupa: 0.3%

Slovakya:

Son 16 turu: 82.3%
Çeyrek final: 17.5%
Yarı final: 4.2%
Final: 1.0%
Kupa: 0.2%

Macaristan:

Son 16 turu: 86.5%
Çeyrek final: 16.2%
Yarı final: 4.3%
Final: 0.6%
Kupa: 0.2%

Polonya (Elendi)

Gürcistan:

Son 16 turu: 10.3%
Çeyrek final: 1.7%
Yarı final: 0.5%
Final: 0.1%
Kupa: 0%

Arnavutluk (Elendi)

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#EURO 2024#A Milli Takım#Final

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