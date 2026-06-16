A Milli Takım'ın sıradaki rakibine yakın bakış: 'Paraguay da tehlikeli ancak bir Avustralya değil!'

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A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçta Avustralya’ya 2-0 yenilmesi tüm Türkiye’de büyük üzüntü yaratırken, gözler Paraguay ile yapacağımız ikinci karşılaşmaya çevrildi. Cumartesi TSİ 06.00’da oynanacak müsabaka iki takım için de final niteliği taşıyor, zira ilk sınavında ABD’ye 4-1 mağlup olan Paraguay da bizim gibi puansız. Peki, Paraguay nasıl bir takım? Artıları, eksileri neler? Avustralya’dan daha mı güçlü, yoksa zayıf mı? Hangi sistemle oynuyorlar? Dikkat edilmesi gereken futbolcuları kimler? İşte tüm bu soruların yanıtları:

NASIL OYNUYORLAR?

TOPU RAKiP TAKIMA VERiP HATA KOVALIYORLAR

Paraguay'ın ABD’ye 4-1 kaybettiği maç, takımın güçlü ve zayıf yönlerini net biçimde ortaya koydu. Güney Amerika temsilcisinin cumartesi günkü maçta tıpkı Avustralya gibi bir oyun planıyla mücadele etmesi yüksek ihtimal. Futbol oynamaktan ziyade, topu rakibe verip hata kovalamayı tercih eden bir ekip. Nitekim elemelerden sadece yüzde 37 topla oynama oranıyla finallere geldiler. Aynı oyun tarzını benimsemiş olsalar da Avustralya için kullanılan ‘makine gibi takım’ tanımlamasını Paraguay için yapmak mümkün değil.

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KOMPAKT SAVUNMA YAPIP GEÇiŞLE GOL ARIYOR

4-2-3-1 veya 4-4-2 dizilişleri Paraguay’ın sürekli oynadığı sistemler. Orta blokta kompakt bir şekilde savunma yapıyorlar ve topu kapar kapmaz hızlı geçişlerle rakip kaleye gidiyorlar. Özellikle bu anlarda kanat oyuncularının derine gelerek savunmaya ve prese yardım etmesi hücuma çıkışlarında önemli bir faktör. Önde baskı yediklerinde ise uzun toplarla ikinci bölgeye geçmeye çalışıyorlar.

EN GÜÇLÜ YÖNLERİ: FiZiKSEL AÇIDAN KUVVETLi VE SERT BiR EKiP

Paraguay tıpkı Avustralya gibi fizik gücü yüksek bir takım. İkili mücadelelerde sertlikleri ve cesaretleriyle öne çıkıyorlar. Aynı zamanda duran toplarda son derece etkililer. Bize karşı hem bu fiziksel üstünlüklerini hem de sertliği kullanmak isteyeceklerdir. Takımımızın en yaratıcı oyuncuları Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız’ı kilitlemek Paraguay’ın ana hedefi olacak. Oyunun merkezini kalabalık tutarak, futbolcularımızın pas bağlantılarını engellemeye çalışacaklar. İlk maçta ABD’ye farklı skorla mağlup olmaları onlar açısından ekstra bir motivasyon olacak.

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EN ZAYIF YÖNLERi:

1-) SAVUNMA YERLEŞiMLERi SORUNLU

ABD maçında da gördüğümüz gibi Paraguay’ın en büyük problemi top kaybı sonrası yaşadığı savunma yerleşimi. Bu da beraberinde hızlı hücumlara karşı açık bir takıma dönüşmelerine neden oluyor.

2-) TOP KULLANMA BECERiSi DÜŞÜK

Paraguay topa sahip olma konusunda sorunlar yaşayan bir takım. Özellikle baskı yapan takımlar karşısında pas hataları ve uzun top kullanma paniği takımın handikaplarından.

3-) ARKADA BOŞLUK BIRAKIYORLAR

Bek oyuncularının hücuma katıldıkları anlarda geriye dönüşte yaşadığı problemler arkada büyük boşluklara sebep olabiliyor. Özellikle hızlı kanat oyuncuları karşısında bek oyuncuları büyük sıkıntı yaşıyorlar.

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4-) ÇABUK KIRILMA YAŞIYORLAR

ABD karşılaşmasında olduğu gibi, Paraguay erken bir gol yiyince oyun disiplininden tamamen uzaklaşıyor. ABD gibi şok presle bulacağımız erken bir gol Paraguay’ın gardını ve direncini hemen düşürüp bitirebilir.

EN TEHLiKELi OYUNCULARI: JULiO ENCiSO VE ALMiRON’A DiKKAT

Rakibimizin en yaratıcı ismi Julio Enciso. Dripling, hızlı yön değiştirme ve ceza sahası çevresindeki etkisiyle dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında geliyor. Kulüp kariyerini Fransa’nın Strasbourg takımında sürdüren 22 yaşındaki 10 numara, aynı zamanda takımın en pahalı oyuncusu. Geçişler hücumlarında sağ kanat oyuncusu Miguel Almiron, savunma arkası koşularıyla dikkat çekiyor. Enciso ve Almiron Merih ve Abdülkerim ikilisi için son derece sıkıntı yaratacak tipte oyuncular. Savunmanın lideri Gustavo Gomez ise sert oyunuyla öne çıkan bir diğer isim.