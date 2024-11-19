A Milli Takım'ın rakibi Karadağ, hedefi A Ligi! Zorlu maçtan muhtemel 11'ler, eksikler, tüm detaylar ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada...

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bu akşam deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.

İki takım gruptaki ilk maçında Samsun'da karşılaşmış ve Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

HEDEFİMİZ A LİGİ

Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor.

9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Ligi'ne yükselme şansı sürüyor.

Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor.

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Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Ligi'ne yazdıracak.

Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak.

Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.

CENTİLMENLİK PUANINA KALABİLİR

Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek.

Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.

Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Türkiye, beşinci maçında ise Kayseri'de Galler karşısında sahadan golsüz berabere ayrıldı.

Karadağ ise sırasıyla, İzlanda'ya 2-0, Galler'e 2-1, Türkiye'ye 1-0, Galler'e 1-0 ve İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu.

Gruptaki Galler-İzlanda maçı da bugün TSİ 22.45'te başlayacak.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Ay-yıldızlı ekipte cezası sona eren Kenan Yıldız bu maçta forma giyebilecek. Cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

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Milli takımda, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ile sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkci sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya dahil edildi.

Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

637. MAÇ HEYECANI

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Türkiye, 101 yıllık tarihinde 351'i resmi, 285'i özel toplam 636 maç oynayıp, biri hükmen 248 galibiyet, 150 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 272'si deplasmanda, 275'i Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 869 gol attı, kalesinde 908 gol gördü.

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Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 636 karşılaşmanın 552'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

MONTELLA'NIN 19. SINAVI

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 19'uncu sınavını Karadağ karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 13'ü resmi, 5'i özel 18 maça çıkan milliler, 9 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 27 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 23 gol gördü.

İSTATİSTİK

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Türkiye, Karadağ ile 5 kez karşı karşıya geldi ve bu maçların hiçbirini kaybetmedi. (3 galibiyet, 2 beraberlik)

Türkiye deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçı kaybetmedi. (4 galibiyet, 2 beraberlik)

Karadağ’ın ev sahipliğinde oynanan iki maç da “Karşılıklı Gol Var” bitti.

Karadağ, gruptaki tüm maçları kaybetti ve tek golünü evinde oynadığı Galler maçında atabildi.

Karadağ’ın evinde oynadığı son 3 resmi maç “2-3 Gol” aralığında bitti.

MUHTEMEL 11'LER

Karadağ: Nikic, Gasevic, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Jankovic, Bakic, Radulovic, Kuc, Camaj, Krstovic,

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Zeki, Orkun, Arda Güler, Yunus, Kerem, Kenan, Barış Alper.

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ŞAMPİYON ORANLAR BURADA

Bu zorlu maçta Misli'de Karadağ'ın kazanırına verilen oran 5.51 olarak dikkat çekiyor. Karşılaşmanın berabere bitmesine 4.20 oran verilirken Türkiye'nin galibiyeti 1.41 oranla gösteriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %71’i Millilerimizin karşılaşmayı kazanacağına inanıyor.