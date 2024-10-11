A Milli Takım'ın rakibi Karadağ, hedef 3 puan!

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki üçüncü maçında bu akşam Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak maç, TV8 ve EXXEN’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Milli takımda, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Ozan Kabak ve Cenk Özkaçar’ın yanı sıra sonradan kadrodan çıkarılan İsmail Yüksek ve Mert Günok forma giyemeyecek.

KARADAĞ İLK MAÇINI KAYBETTİ

Grubumuzdaki diğer karşılaşmada İzlanda, aynı saatte Galler’i konuk edecek. Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir’de İzlanda’yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda’ya 2-0, sahasında da Galler’e 2-1 mağlup oldu. İlk 2 maçta 4 puan toplayan millilerimiz, aynı puana sahip Galler’in averajla önünde lider durumdu. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor.

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