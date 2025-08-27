×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Takım'ın rakibi Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri#Gürcistan Milli Takımı#A Milli Takım
A Milli Takımın rakibi Gürcistanın aday kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 17:14

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Gürcistan’ın aday kadrosu belli oldu.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı rakibi Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı.

Gürcistan Teknik Direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadro şu şekilde:

Kaleciler: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk) Luka Lochoshvili (Nürnberg) Giorgi Gocholeishvili (Hamburger), Saba Goglichidze (Udinese), Saba Khvadagiani (Maccabi Netanya)

Orta saha: Otar Kakabadze (Cracovia), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting Lizbon), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Giorgi Abuashvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Haberin Devamı

Forvet: Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Georges Mikautadze (Olympique Lyon)

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül'de oynanacak Gürcistan-Türkiye karşılaşması TSİ 20.00'de başlayacak.

Gözden KaçmasınFilenin Sultanları grubu namağlup lider tamamladı ( Türkiye-Kanada: 3-0 Dünya Voleybol Şampiyonası)Filenin Sultanları grubu namağlup lider tamamladı! ( Türkiye-Kanada: 3-0 Dünya Voleybol Şampiyonası)Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri#Gürcistan Milli Takımı#A Milli Takım

BAKMADAN GEÇME!